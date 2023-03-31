 

Известный аналитик сообщил подробности о камере iPhone 15 Pro Maxs

31.03.2023, 11:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

iPhone 15 Pro Max – первый смартфон Apple, в котором используется перископический телефотомодуль – модуль оптического увеличения, позволяющий видеть удаленные объекты на видео и фото. MacRumors цитирует известного аналитика TF International Мингчи Куо (MingChi Kuo).

Инсайдеры утверждают, что Largan будет производить фотомодули, необходимые для Apple. Компания начнет продавать детали по цене $4 за штуку для американской корпорации, что ниже прогнозов отрасли. Куо считает, что Largan не сможет извлечь выгоду из соглашения при такой низкой цене.

Он также утверждает, что iPhone нового поколения 2024 года будет иметь тот же набор модулей, что и 15 Pro Max. По данным специалиста TF International, новые перископические линзы будут доступны только в самой дорогой модели смартфонов Apple 15-го поколения. При этом с выходом iPhone 16 данная особенность доберется и до обычной Pro-версии.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.03.23 / Психолог Черкасова назвала патологические причины, по которым люди не хотят ложиться спать

04.02.22 / Мнение: Процесс пошел. В США уже Марек

09.08.22 / Мединский: чуму в Европу в XIV веке занёс украинский «корабль мужеложцев»

13.01.22 / «Все-таки любовь — это действие»

11.09.22 / Макрону не по силам бороться с Путиным — не хватает дальновидности

16.03.23 / Мнение: О столкнувшихся с российским кулаком… Кошмар на всю жизнь?

05.07.20 / Нибиру увидеть может каждый?

14.12.21 / Песков призвать готовиться к худшему в ситуации с омикрон-штаммом COVID-19

26.04.21 / Роспотребнадзор разрешил продажу алкоголя на майские праздники в Якутии и Бурятии

12.11.20 / По стопам Меган Маркл: принц Чарльз представил коллекцию экологичной одежды

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика