Известный аналитик сообщил подробности о камере iPhone 15 Pro Maxs

iPhone 15 Pro Max – первый смартфон Apple, в котором используется перископический телефотомодуль – модуль оптического увеличения, позволяющий видеть удаленные объекты на видео и фото. MacRumors цитирует известного аналитика TF International Мингчи Куо (MingChi Kuo).

Инсайдеры утверждают, что Largan будет производить фотомодули, необходимые для Apple. Компания начнет продавать детали по цене $4 за штуку для американской корпорации, что ниже прогнозов отрасли. Куо считает, что Largan не сможет извлечь выгоду из соглашения при такой низкой цене.

Он также утверждает, что iPhone нового поколения 2024 года будет иметь тот же набор модулей, что и 15 Pro Max. По данным специалиста TF International, новые перископические линзы будут доступны только в самой дорогой модели смартфонов Apple 15-го поколения. При этом с выходом iPhone 16 данная особенность доберется и до обычной Pro-версии.