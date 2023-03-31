 

“Они все спят друг с другом”: Хью Грант рассказал о съемках у Квентина Тарантино

31.03.2023, 10:42, Разное
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Хью Грант стал гостем “Позднего шоу со Стивеном Кольбером”. В новом выпуске известный актер рассуждал об изменениях на съемочных площадках. По мнению звезды, люди на съемках не так близки, как раньше, из-за мобильных телефонов.

Знаете, в давние времена уже к концу второй недели съемок все напивались вечером, ужинали, влюблялись друг в друга и все такое. Но все это прекратилось из-за телефонов. Ну правда, все возвращаются домой и листают соцсети. Это так грустно.

Вы знаете, Тарантино запрещает телефоны на съемках, что совершенно правильно. И люди там, они все спят друг с другом — по крайней мере, мне так сказали, — заявил актер.

Хью Грант

Сейчас Тарантино работает над своей, вероятно, последней картиной — “Кинокритик”. Уже готов ее сценарий, съемки начнутся осенью 2023 года. СМИ предполагают, что в центре повествования окажется Полин Кейл — одна из самых влиятельных киножурналисток всех времен. Однако режиссер опроверг эту информацию, заявив, что фильм не будет посвящен конкретному критику.

В марте в Лос-Анджелесе прошла 95-я ежегодная церемония вручения премии “Оскар”. Поклонники кино обсуждали не только громкие победы Мишель Йео и Брендана Фрейзера, но и неловкий момент с участием Хью Гранта и модели Эшли Грэм. Интервью, которое актер дал Грэм на ковровой дорожке, уже прозвали “худшим за всю историю”. Его также отметили как “самый неловкий момент” после пощечины, которой наградил ведущего Криса Рока актер Уилл Смит на церемонии прошлого года. На вопросы Грэм, которые в сети сочли неуместными, Грант отвечал коротко и закатывал глаза.

Хью Грант


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