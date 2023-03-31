По заветам Менделеева – в России повысят крепость водки до 50 градусов

Минпромторг внёс изменения в ГОСТ 12712-2013. «Водки и водки особые. Общие технические условия». Согласно им, крепость любимого спиртного напитка россиян будет повышена с 40 до 50 градусов.

Мотивируя своё решение, в ведомстве обратились к письму за подписью главы Российского военно-исторического общества Владимира Мединского.

– Владимир Ростиславович, доктор исторических наук, сообщил, что именно напиток крепостью 50 градусов выдающийся отечественный химик Дмитрий Иванович Менделеев называл водкой, – пояснил глава ведомства Денис Мантуров. – Это заявление было подтверждено высококачественными скринами документов. Думаю, большинство наших сограждан согласятся с великим учёным.

Первые партии 50-градусной водки появятся на прилавках уже 1 мая, полностью перейти на новый стандарт российские спиртзаводы должны перейти к 1 сентября.

– Хотели порадовать россиян к 1 мая, ведь с советских времён эта дата предполагала распитие спиртных напитков на природе, – подчеркнул Мантуров.

Чтобы не допустить резкого роста цен на продукцию, производителям позволят снизить качество очистки спирта.

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