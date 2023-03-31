 

«Ядерные грабли опасны для всего человечества»

31.03.2023, 10:24, Разное
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Академик Арбатов — о стратегической безопасности, приостановке действия договоров, доверии и ядерном многоугольнике.

С каждым днем запас мировой безопасности неуклонно истощается. Конфликт на Украине не только несет гибель людям и разрушения сам по себе, он еще и угрожает окончательным разрушением десятилетиями выстраивавшейся договорной системы ограничения стратегических вооружений. И как следствие — грозит неконтролируемой гонкой ядерных вооружений.

Обсуждаем нынешнюю ситуацию с признанным специалистом по проблемам стратегической безопасности академиком РАН Алексеем Арбатовым.

Алексей Арбатов. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

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Госсекретарь США Майк Помпео объявил о приостановке участия США в договоре о РСМД. Фото: AP / ТАСС

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Перевооружение ракетного полка Ясненского соединения РВСН на комплекс «Авангард». Фото: Пресс-служба Минобороны РФ /ТАСС

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США впервые за 34 года представили стратегический бомбардировщик нового поколения B-21 Raider, способный нести ядерное оружие, на заводе корпорации Northrop Grumman в штате Калифорния. Фото: AP / TASS

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Источник: Новая газета


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