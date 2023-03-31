Бета-тестирование Diablo IV прошло с большим успехом

Компания Blizzard опубликовала в Twitter инфографику с результатами открытого бета-тестирования Diablo IV. Из нее следует, что в марте пользователи Diablo IV провели за игрой 61,5 миллиона часов.

На этот раз игроки Diablo IV умерли почти 47 миллионов раз. Они также убили более 29 миллиардов монстров. Также известно, что босс Мясник был уничтожен в общей сложности около 576 000 раз, хотя также убил более 1,7 миллиона игроков.

Ашава был еще одним боссом, который убил более 10 миллионов персонажей, но его смогли победить всего 107 000 раз. Также было установлено, что самыми популярными классами были волшебник и некромант.

Diablo IV является продолжением оригинальной серии в категории RPG. Четвертая часть игры будет совсем другой. Новая игра сохранит ту же мрачную атмосферу, что и первая, и будет отличаться жестоким дизайном монстров, персонажей и других существ. Diablo IV поступит в продажу 6 июня 2023 года. Она выйдет на PlayStation 5, PlayStation 4, ПК и Xbox One.