Мнение: Красивый ход Пригожина, Роман “И” Льва Толстого

“Вагнер” в лице Пригожина и Уткина официально выступил в поддержку Алексея Москалева и его дочери с заявлением – наши дети тоже оказываются в детдомах и мы знаем каково там. И не за то воюем. Причём предложили своих адвокатов подсудимому для урегулирования вопроса”.

Вот это уже публичная политика – то, чего в России не было очень давно. Напомню, что преследование семьи Алексея Москалева развивалось всё это время буквально по сталинским лекалам: цепные псы жуткого государства шли по следу отца-одиночки с единственной дочерью, обвиняя семью в том, за что еще каких-нибудь 3-5 лет назад ее бы разве что наградили Почетной грамотой на каком-нибудь детском районном конкурсе антивоенного рисунка. Теперь за такие рисунки дают от двух лет, и такой резкий кульбит с переворотом никого здесь не удивляет – как и тот факт, что величайший русский роман “Война и мир” во внезапно русском государстве оказался вне закона, поскольку в его названии аж два запрещенных в нынешней России слова. По УК РФ роман Толстого должен бы теперь называться “… И …”. Союз “И” вроде бы пока не запрещали.

Алексея Москалева приговорили к двум годам тюрьмы, а его дочь, соответственно – к заточению в приют, где ее научат Родину любить, то есть – рисовать плакаты не про мир, а про смерть. Алексей Москалев бежал из-под домашнего ареста, но далеко ему уйти не удалось, сообщают, что его “взяли” союзнички от батьки Лукашенко “на квартире в Минске”. Вернут, стало быть, обратно “для отбытия наказания”. Конечно, Москалёв – это ж не сынуля губернатора Красноярского края с фамилией Усс, который в те же самые дни утёк из-под домашнего ареста – только в Италии. Усса спасала то ли мафия, то ли Родина – поэтому он, говорят, сел на частный самолет по поддельным документам, и – поминай как звали. Москалёвых в России спасать некому, кроме… “Вагнера”.

Пригожин сделал сам собой разумеющийся ход – выступил в поддержку отца и дочери, которых насильно разлучают, причем кто? Российские же власти! Те самые власти, которые оборались и обрыдались крокодиловыми слезами по поводу европейской “ювенальной юстиции”, проклиная бесчеловечный Запад за то, что он смеет разрушать семьи и разлучать кровных родственников. Как видим, пригожинцы даже ввернули, что, мол, у “наших бойцов тоже детей забирали в детдома” – имея в виду, что бойцы в Вагнере – это заключенные, а их детей ведь в самом деле забирают в детдома после того, как сажают родителей… Не поспоришь.

И все равно очень странно, что Пригожин решился на столь прямой выпад. Вступаться за “политических” (а ведь Москалевых преследуют именно по политическому обвинению) – в России полный “харам”. Даже удивительно, как быстро у на века испуганного населения в этом плане проснулась генетическая память – так, как будто 37-й год был только вчера.

Правда, как шутили еще во времена хрущевской “оттепели”, “никакого 37-го года не было. Но будет!” В России это с каждым днем звучит все более пугающе. Конечно, будет – всего через 14 лет… Или раньше.