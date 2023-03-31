 

Мнение: Какая, к черту, новая Москва?!

31.03.2023, 8:10, Разное
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Внезапно подумалось – видимо, на волне ужаса от всего происходящего. А вот СЕЙЧАС, после всего, кто-нибудь еще в состоянии объяснить – что это за “новая Москва”, приделанная нелепым аппендиксом к столице аж до Калужской области?

Что это? Что это вообще было?! Зачем? Какой смысл во всем этом идиотизме – приделать к Москве какую-то кишку на Юго-Запад, идущую через поля, леса, деревни и луга?

Бред ведь.

И почему именно с Юго-Запада? Почему не с севера, не с Востока, не с Юга, наконец? Сейчас, когда никакого “глубокомыслия” изобразить уже не удастся – какой идиот это придумал? Нелепость и бред.

Как, в общем, и всё, что происходило и происходит в этой стране.

Тоска.

Источник: Размышления вольного социолога


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