Топ-3 книги марта

Так уж вышло, что в марте я читала совершенно не похожие друг на друга книги. Вот и в топ месяца попали три разных по жанру истории.

Донато Карризи. Дом голосов и Дом без воспоминаний. Это две части цикла “Пьетро Джербер”.

Поклонников Карризи огромное количество по всему миру, но мое знакомство с творчеством этого автора произошло только в марте. Первое, что хочется сказать, – если вы еще не читали ни одной его книги, попробуйте! Он пишет крутейшие истории.

В этой серии героем становится Пьетро Джербер – потомственный психолог, гипнолог. Он работает с детьми, пережившими какую-то травму или являющимися важными свидетелями для полиции и органов опеки.

Две книги, два разных дела и огромный запутанный клубок событий, переходящий из одной истории в другую. Карризи создает жуткую, пугающую атмосферу, он не щадит читателя – пугает его, мастерски путает следы, а потом дает подсказки, которые не всегда ведут в разгадке. Рекомендую поклонникам психологических триллеров и детективов-головоломок.

Джефф Сомерс. Нам понравилась ваша рукопись!

Нон-фикшн, написанный с юмором, практически без воды и повторений, с кучей отсылок и примечаний. Это не книга, а настоящее удовольствие! Джефф Сомерс – известный фантаст, решил написать книгу о том, как придумывать крутые идеи для книг, как писать бестселлеры и удачно продвигать свои рукописи.

Звучит пафосно, согласна, но в книге все описано очень даже жизненно, легко и без мотивационных речей. Сомерс дает много практических советов и неочевидных рекомендаций. Он описывает свой личный опыт и опыт коллег. Здесь честно описана внутренняя кухня издательского бизнеса, без прикрас и розовых очков рассказано о продвижении книг, общении с издательствами, редактуре и многом другом.

Книга может быть интересна начинающим писателям и людям, интересующимся издательским бизнесом.