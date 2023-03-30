Мнение: Обратная колонизация Британии, электронный блэкфейс и увольнения в Диснее

1. На заглавной фотографии – главные политики Британских островов (ссылка): премьер-министр Великобритании Риши Сунак (индус), мэр Лондона Садик Хан (пакистанец), первый министр Шотландии Хумза Юсаф (сын мигрантов из Пакистана, который родился к Глазго), премьер соседней Ирландии Лео Варадкар (индиец). Мистер Вардакар, как видите, несмотря на свою фамилию всё же наполовину ирландец (этот недостаток с точки зрения западной повесточки, впрочем, с лихвой компенсируется его нетрадиционной ориентацией). Как видите, потомки выходцев из бывших колоний прочно взяли власть над остатками Британской империи.



Говорят, что индопакистанизация Британии должна была произойти намного ранее, но почившая недавно королева Елизавета до самого конца препятствовала этому. При её жизни был избран только мэр Лондона Садик Хан, на что вероятно, она никак не могла повлиять, в отличие от утверждения премьер-министра.

Пакистанский шотландец Хумза Юсаф был избран буквально на днях (ссылка), незначительным перевесом 52% против 48% голосов. Местные либеральные медиа были целиком на его стороне и жёстко критиковали его конкурентку Кейт Форбс, открыто выступившую против политического лобби той части шотландских мужчин, которые провозгласили себя женщинами.

В Британии теперь идут бурные обсуждения того, как смена власти в Шотландии повлияет на её попытки провести новый референдум и выйти из состава Соединённого Королевства.

С одной стороны, Хумза Юсаф таки возглавляет Шотландскую национальную партию, которая выступает за отделение. Кроме того, как считается, пакистанцы плохо ладят с индусами, что ставит под вопрос личные отношения первых лиц Шотландии и Британии.

С другой стороны, репутация у Юсафа так себе: британская пресса называет его «самым бесполезным политиком своего поколения», указывая на ряд скандалов, включая довольно анекдотические, в которых он был замешан. Такой политик во главе Шотландии, по мнению журналистов, делает шотландскую независимость недостижимой мечтой (ссылка).

Напомню, что мистер Юсаф, это тот самый, который с весьма экспрессивным неудовольствием заявил, что в правительстве и прочих органах власти Шотландии «слишком много белых», несмотря на то, что 96% населения Шотландии – белые (мы обсуждали это здесь). Не спрашиваете, как после столь неуважительного выступления данного господина поддержали шотландские избиратели: он был избран не народом, а голосованием депутатов шотландского парламента. Так работает британская демократия…

2. Так называемый блэкфейс («чёрное лицо»), – когда белокожие люди, например, актёры, мажут себе лицо чёрным гримом, – считается теперь в США преступлением против «чёрного сообщества». Белым теперь ни в коем случае нельзя играть чёрных или как-либо иным образом их изображать. Иначе на вас натравят толпу активистов, уволят с работы или иным способом испортят вам жизнь.

Судя по всему, так вскоре будет не только в реальной жизни, но и в виртуальной. Си–Эн–Эн – главное американское повесточное СМИ – подняло вопрос о запрете на использование картинок с «чёрными мемами» в интернете (ссылка):



Писатель CNN спровоцировал здоровую дискуссию [так в оригинале – О.М.] об интернет-культуре и поставил вопрос о том, нормально ли для белых людей использовать чёрные мемы … он говорит, что это не так.

В воскресенье Джон Блейк опубликовал статью, которая вызвала бурную реакцию в Интернете. Он называется «Что такое «цифровой блэкфейс»? И почему это неправильно, когда его используют белые люди?» В аналитической статье он приводит свой аргумент, а именно: использование этих мемов/GIF-файлов — это современный менестрельский спектакль.

Во-первых, он описывает цифровой блэкфейс следующим образом … «[Это] когда белые люди изображают из себя черных <…> Интернет процветает благодаря тому, что белые люди смеются над преувеличенными проявлениями Черноты, что отражает тенденцию некоторых рассматривать чёрных людей как ходячую гиперболу. <…> [Цифровой блэкфейс] включает в себя проявления эмоций, стереотипно воспринимаемые как чрезмерные: такие счастливые, такие дерзкие, такие гетто, такие громкие… <…> редко бывает, что чёрные персонажи наделены тонкими чертами или чувствами». <…>

[Блейк] говорит, что цифровой блэкфейс — это неправильно и что это следует прекратить. <…>

Интернет регулярно перерабатывает бесчисленное количество черных мемов, в том числе с известными людьми из телешоу и/или фильмов.

3. Студия Дисней, один из столпов Голливуда, переживает тяжёлые времена. Приходится резать бюджеты и массово увольнять сотрудников (ссылка):

Генеральный директор Walt Disney Роберт Айгер сообщил о начале массового сокращения персонала в штате компании. Об этом он заявил в беседе с CNN.

Этот шаг является первым из трех ожидаемых сокращений после объявления Айгера в феврале о том, что компания сократит семь тысяч рабочих мест.

Увольнение сотрудников Disney является частью многомиллиардной инициативы по сокращению расходов, направленной на оптимизацию операций компании в период потрясений в медиаиндустрии.

Оно и понятно. От насквозь повесточной продукции Голливуда нормальный зритель откровенно устал. Традиционная американская киноидустрия (превратившаяся в нетрадиционную) находится в глубоком упадке.