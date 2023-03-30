Скандалы: Жители Петербурга раскритиковали рассказ Енокаева о «достижениях» транспортной реформы

Председатель Комитета по транспорту Санкт-Петербурга Валентин Енокаев перед годовщиной запуска транспортной реформы отчитался об успехах инициативы Смольного, однако жители города напомнили чиновнику о проблемах, которые до сих пор остаются нерешенными

В эфире телеканала «78» Енокаев рассказал о достижениях транспортной реформы, которая началась в Петербурге 1 апреля 2022 года. По словам чиновника, имеющиеся недоработки удалось исправить еще летом прошлого года. В комментариях под записью петербуржцы раскритиковали чиновника и высказали свое мнение об «успешной» реформе.

В частности, жители Северной столицы напомнили Енокаеву о проблемах, которые в администрации губернатора Александра Беглова игнорируют уже год.

«По городу вообще невозможно ездить стало. Более отстойной реформы и придумать сложно. В час пик не выбиться в нужный транспорт, вернулись на 30 лет назад», — написали возмущенные горожане.

Многие также отметили неудобство новых «лазурных» автобусов, которые пришли на замену привычным маршрутным такси. Один из пользователей Сети заметил, что высокие сиденья, судя по всему, проектировались без расчета на маломобильных граждан.

«Вчера парнишка зашел с костылями, так ему даже некому было место уступить. Четыре нижние места заняли бабули, а на те насесты забраться может только молодой, здоровый человек», — отметили петербуржцы.

Неработающие валидаторы, неудобная система оплаты, долгие ожидания автобусов и многое другое продолжает беспокоить жителей Северной столицы. СМИ не раз сообщали о многочисленных жалобах горожан на транспортную реформу, однако в Смольном только отчитываются о буквально мифических успехах и не замечают очевидных проблем.

Марина Малахова