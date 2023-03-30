Мнение: Анатомия беженства

Плохая новость. Алексея Москалева, сбежавшего из под домашнего ареста в день оглашения приговора за «дискредитацию армии», задержали в Минске.

Конечно, было бы лучше, если бы ему удалось пробраться на Запад и получить там политическое убежище (как ему обещали еще в мае прошлого года).

В случае удачного побега Москалева, количество желающих спокойно разобраться в этой очень скверной истории, скорей всего, увеличилось бы. Например, о том, когда, где и как появилась версия, что отца начали преследовать из-за пацифистского рисунка дочери?

Уже рассказывал, что единственным источником этой «информации» был сам Алексей Москалев. И появилась эта версия в ютубе еще 2 и 4 мая 2022 года. Через неделю после того, как 25 апреля 2022 года по административному делу Москалева оштрафовали на 32 тыс. за «дискредитацию армии».

Кому реально интересно, как начиналась эта скверная история, и как она развивалась, можно посмотреть здесь:

Для меня до сих пор загадка, почему с мая 2022 года эта история практически никого не интересовала? Поечму заинтересовала только после первого побега Алексея Москалева?

Когда он, находясь под подпиской о невыезде, в начале января этого года вместе с дочкой уехал из Ефремова. А когда его нашли в соседнем поселке, отправили уже под домашний арест.

Вот тогда-то и появились первые публикации в СМИ, работающих на Западе, о Москалеве и его дочери. О том, что Москалева начали преследовать и хотят лишить родительских прав после пацифистского рисунка дочери.

Хотя справедливости ради надо сказать, что ходатайство об ОГРАНИЧЕНИИ Москалева в родительских правах и передачи его дочери в приют, появились уже после публикаций.

Во время командировки в Ефремов много о чем узнал. Но не считал для себя возможным говорить о некоторых деталях, что бы не навредить Маше.

Но сейчас ей уже не навредить. Хуже, чем есть, уже едва ли будет….

Поэтому могу рассказать, к примеру, что у девочки Маши, родившейся 9 февраля 2010 года, первоначально была фамилия Ситчихина. Она стала Марией Москалевой чуть позже, когда Алексей Москалев удочерил девочку. И если бы Москалева изначально хотели лишить родительских прав, лишили бы еще в прошлом году. Потому что усыновителей-удочерителей лишить родительских прав намного проще…

Меня ничуть не удивит, если судьба Алексея Москалева, который за три месяца смог совершить два побега и можно сказать стал профессиональным беженцем, сложиться вполне приемлемо. После того, как за него заступился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, а вагнеровские адвокаты, по всей видимости, вступят в дело, приговор, скорей всего, изменят, и в новом приговоре будет написано «судом не установлено, что в «Одноклассниках» писал именно Алексей Москалев». Тем более, что в ходе судебного процесса Алексей Москалев заявил,что не имеет никакого отношения к тем постам, которые ему вменяются.



Отсюда

А вот доказательств, что это именно Москалев писал тексты, за которые его привлекли к уголовной ответственности, следствием представлено не было….

—