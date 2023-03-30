Очищает поры и улучшает эластичность кожи: зачем умывать лицо газированной водой

Женщины из различных стран все больше начинают использовать газированную минеральную воду для умывания. Этот метод очищения был изобретен в Корее и стал частью бьюти-трендов. Насыщенная полезными веществами вода благотворно влияет на кожу, активизируя кровообращение, эффективно удаляя загрязнения из пор и придавая мгновенную свежесть. Но это далеко не все полезные свойства газированной воды!

Другая кислотность

Можно не ограничиваться умыванием газированной водой, так как допускается использовать насыщенную минералами жидкость в качестве основы для SPA-процедур и косметики. Минеральная вода с газом имеет множество преимуществ для кожи. Она отличается от обычной воды из-под крана своим уровнем pH, который для обычной воды составляет 7-7,5. Из-за этого после умывания кожа может становиться сухой и шелушиться. Чтобы избежать данного эффекта, лучше использовать насыщенную минералами воду с газом в рамках процедур ухода за кожей. Ее уровень pH составляет примерно 5,5, что соответствует уровню pH кожи человека. Это означает, что после использования такой воды дискомфорта не будет.

Кроме того, газированная вода содержит множество полезных минералов для кожи, которые способствуют ее увлажнению и поддержанию естественного баланса.

Очищение пор

Газированная вода с минеральными веществами – идеальное средство ухода за кожей, особенно для чувствительной и проблемной. Она эффективно удаляет грязь и закупоренные поры, а также справляется с излишками сального секрета.

Благодаря солям и минералам в составе, прыщи и воспаления после косметических процедур с использованием этой воды появляются реже. Кроме того, она действует как мягкий пилинг, отшелушивая ороговевшие клетки кожи, делая ее нежной и чистой. Даже без использования дополнительных очищающих средств, газированная вода сужает расширенные поры и делает кожу матовой и ровной. Выбирайте умывания минералкой, чтобы позаботиться о своей коже любого типа, и поверьте, результат не заставит себя ждать.

Улучшение эластичности и качества кожи

Минеральная газированная вода насыщает ткани кислородом, что положительно влияет на состояние кожи. Регулярный уход с использованием газировки заметно улучшает тон лица, делает кожу более мягкой и шелковистой. Благодаря усиленному кровообращению, кожа выглядит подтянутой, эластичной и отдохнувшей.

Газированная жидкость способствует более быстрой регенерации тканей, что особенно важно для сохранения молодости и красоты возрастной или поврежденной кожи.

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Как правильно умываться газировкой?

Несмотря на все положительные свойства газированной воды, рекомендуется использовать ее для умывания лица не чаще, чем 2-3 раза в неделю. Следует осуществлять особые косметические процедуры, чтобы избежать пересушивания кожи. Через месяц регулярных сеансов уже можно будет отметить улучшение состояния кожи.

Перед использованием газировки следует удалить макияж стандартным методом, например, протереть кожу тампоном с молочком. Газированную воду необходимо налить в глубокую емкость и погрузить лицо на несколько секунд.

При сухой коже рекомендуется разводить газированную воду обычной негазированной водой. Рекомендуемое соотношение – 1:1, что позволяет снизить концентрацию углекислого газа. Целебную минеральную воду можно использовать для обработки кожи с помощью влажного тампона или распределять руками похлопывающими движениями.

Рекомендуется использовать газированную воду комнатной температуры. Но контрастные умывания с использованием холодной и слегка теплой природной воды рекомендуются для снятия отечности и усталости, особенно для возрастной кожи. Летом, когда кожа нуждается в увлажнении, контрастные умывания особенно необходимы. Переходить на процедуры с использованием минеральной воды рекомендуется постепенно, чтобы понаблюдать за реакцией кожи.

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Что выбрать: обычную воду или газированную?

Существует множество способов очищения кожи: использование обычной воды из-под крана, фильтрованной воды и мицеллярной воды. Но все большую популярность набирает газированная вода. Ее уникальность заключается в том, что обеспечивает глубокое очищение кожи, которое невозможно при использовании обычной воды.

Обычная вода часто выбирается благодаря своей доступности и удобству. Но японские и корейские любители ухода за кожей применяют газированную воду. За короткое время адаптации к газировке, которая необходима для людей с чувствительной кожей, обеспечивается правильный pH-баланс и глубокое очищение пор, способствуя здоровому сиянию и эластичности кожи. pH-уровень газировки соответствует естественному показателю рН кожи, что делает ее идеальным вариантом для умывания и других косметических процедур.

Что важно учитывать?

При использовании газировки для улучшения кожи, необходимо учитывать несколько важных моментов. При выборе минеральной воды для умывания следует задуматься о концентрации солей. Пересоленная жидкость подойдет лишь для очень жирной и проблемной кожи. Информацию о концентрации полезных веществ можно найти на этикетке. Пригодная для процедур жидкость должна содержать не более 500 мг/л веществ.

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Для сухой кожи наилучшим выбором является слабоминерализованная вода, а для жирной и комбинированной кожи подойдет состав с высоким содержанием минералов. Сильная газировка может вызвать раздражение у чрезвычайно чувствительной кожи. Поэтому, перед процедурой умывания, рекомендуется оставить жидкость на полчаса в открытой посуде, чтобы углекислый газ выпарился.

Использование пенок и гелей для умывания и очищения кожи лица с минеральной водой может удивить вас снижением пены. Однако это вполне нормально. Благодаря освежающей процедуре, нет необходимости пользоваться тоником для увлажнения и тонизации кожи, сама целебная вода уже выполняет эту функцию.

Другие способы применения

Несмотря на то, что газированная вода широко применяется для умывания, ее также можно использовать в качестве замены термальной воды. Распыление такой воды на лицо из пульверизатора днем поможет контролировать красоту и здоровье кожи. Дополнительно, протирание кожи льдом из минеральной воды является действенным способом устранения отеков.

Азиатские женщины являются ярким примером использования минеральной газированной воды для ухода за кожей. Они добавляют ее в ванны и используют для ополаскивания волос. Для ухода за кожей век рекомендовано смешать небольшое количество газированной минеральной воды с зеленым чаем, затем пропитать ватой и наложить компресс на область вокруг глаз на 5-10 минут. Этот метод быстро снимает отеки и уменьшает покраснения.

Использование газированной минеральной воды в косметических целях является эффективным способом улучшить уход за кожей. Она обладает многими неоспоримыми преимуществами перед обычной водой, а также обладает нужной показателем кислотности.

Купить или сделать самостоятельно?

Если вы приняли решение попробовать газированную воду в качестве средства по уходу за кожей, то не возникнет каких-либо трудностей. Естественно, можно отправиться в ближайший магазин и приобрести понравившуюся газированную воду. Но если вы решили практиковать использование газированной воды на постоянной основе, то лучшим решением станет приобретение аппарата для приготовления газированной воды.

Таким образом, умывание газированной водой обладает приносит огромную пользу коже. Она считается более полезной по сравнению с обычной водой, а также позволяет надолго сохранить молодость, красоту и эластичность кожи.