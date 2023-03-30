Сбер подарит 1 млн рублей за лучшую статью про ИИ

Сбер” объявил о начале международного конкурса работ по машинному обучению и искусственному интеллекту. Согласно пресс-релизу, победитель, представивший лучшую работу, получит премию в размере 1 000 000 рублей.

Статьи будут опубликованы в ведущем научном журнале “Доклады Российской академии наук. Математика, информатика, процессы управления”, а также в его англоязычном аналоге “Doklady Mathematics”. Международная конференция “AI Journey 2023” предоставит авторам возможность поделиться своими статьями в докладах. Статьи должны соответствовать правилам отбора и содержать актуальные, ранее не опубликованные научные результаты.

Российские специалисты в области ИИ и ОД рецензируют все статьи. Исследователи в области искусственного интеллекта/машинного обучения получают шанс представить в престижный научный журнал статьи о своих революционных решениях.

“Мы надеемся, что конкурс станет важным событием в российском научном сообществе, а также вызовет большой интерес со стороны зарубежных участников”, – заявил Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка. Экспертная комиссия принимает окончательные решения о публикации и присуждает премии за лучшие статьи.