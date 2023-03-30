 

Приносит $500 в час при минимуме усилий: компания OpenAI представила нейросеть-мошенника ScamGPT

30.03.2023, 18:33, Разное
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Компания OpenAI презентовала нового чат-бот на основе нейронных сетей под названием ScamGPT. Продукт имитирует поведение типичного интернет-мошенника и знает более 200 схем обмана, актуальных для США, Европы и Азии.

Разработчики сообщили, что их продукт может приносить около $500 в час, он практически целиком автономен. Для его запуска необходимы: широкополосный доступ к интернету, стартовая сумма (в криптовалюте) для покупки хостинга и доменов, ключ доступа к API Midjorney для генерации изображений, не менее 100 виртуальных SIM-карт.

«Мы создали этот продукт исключительно в научных целях, для дальнейшего изучения и развития генеративно-состязательных сетей, – рассказал глава научной группы. – Разумеется, мы не предполагаем его реального использования, хотя при должном масштабировании он способен приносить баснословные деньги. И конечно же, мы не предлагаем представителям преступного мира, желающим идти в ногу со временем, присылать свои предложения на электронную почту [email protected]».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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