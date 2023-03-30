Синий макияж – тренд весны: как не сделать себя похожей на школьницу из девяностых

Этой весной стилисты и имиджмейкеры советуют девушкам и женщинам быть более смелыми в выборе макияжа. Визажисты предлагают создавать настоящие рок-образы, которые будут выходить за рамки зоны вашего комфорта. Начать можно с малого, например с тонкой полоски по линии роста ресниц, а затем уже можно переходить на верхнее подвижное веко и даже на нижнее.

Синие тени для век – один из продуктов, переживающих ренессанс. Этот цвет позволяет создать шикарный макияж глаз, который не останется незамеченным. Однако важно быть более осторожной с синим цветом на веках, чтобы не оказаться похожей на ученицу средней школы.

Тушь синего цвета

Возможно, это самый простой способ добавить синий цвет в свой макияж. Выберите тушь самого яркого синего цвета, что сделает ваши ресницы более заметными и пышными. Если выбор в пользу синих ресниц все еще кажется вам немного излишним, используйте этот продукт лишь на части волосков, сначала нанеся черную тушь, а синюю распределив только на внешнюю треть ресниц.

Ярко-синие внутренние уголки глаз

Синие тени для век многим кажутся пугающими. Это во многом обусловлено тем, что такой оттенок может подчеркивать некоторые несовершенства кожи в области глаз. Кроме того, синие веки могут выглядеть как синяки. Но вы можете попробовать поиграть с тенями, нанеся их на внутренние уголки вместо того, чтобы распределять на подвижное веко. Убедитесь, что вы используете плотную кисть и не растушевываете края слишком сильно.

Синяя подводка для глаз

Классическая черная подводка для глаз, с помощью которой вы создаете элегантные стрелки, может выглядеть слишком драматично. Это особенно верно, если вы краситесь не только для похода на вечеринку, но еще и при создании повседневного образа. Попытайтесь заменить черный карандаш для век на синий, что придаст смелости вашему образу.

Если отдельно карандаш покупать не хочется, но в наличии есть синие тени для век, их можно превратить в подводку для глаз, используя тонкую, слегка смоченную в воде кисточку. Этот лайфхак поможет вам создавать подводку для глаз из любых теней для век.

Синий макияж в стиле шестидесятых

Поскольку голубой макияж глаз становится в последнее время все более популярным, вы можете воссоздать некоторые ретро-стили. Например, возьмите за основу период шестидесятых годов, когда было принято использовать синие тени, наносимые не только на подвижное веко, но еще и под брови. Подчеркнуть глаза можно черным контуром, чтобы еще больше распахнуть взгляд.

Голубая ватерлиния

Если у вас голубые глаза, обязательно следует приобрести карандаш для подводки глаз. Подведите слизистую, независимо от того, какой макияж вы хотите предпочесть. Это позволит воссоздать тот же самый эффект, которого можно добиться с помощью белой подводки. Такой подход раскрывает глаза и делает их ярче, подчеркивая глубину ваших глаз.

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Смоки-айс

Классический смоки-айс – это макияж, который обычно предусматривает использование серых и черных теней. Но вы можете быть в тренде и использовать синие тени для век разных оттенков. Если вы подведете глаза не только по линии роста ресниц, но еще и выведите подводку на внутренний и внешний уголки глаза, это поможет создать акцент на вашем лице.

Графическая подводка

Если вы хотите привнести нежно-голубой цвет в макияж ваших глаз, используйте подводку, которую можно нанести самым необычным образом, например подчеркнув складку, внутренний уголок глаза, а также изобразив элегантную стрелку.

Синие стрелки-крылья

Если вы не любите создавать макияж глаз, который предусматривает тщательную растушевку, вы можете нарисовать массивную стрелку, которая будет напоминать крылья. Если дополнить ее еще одной стрелочкой, выходящей из внешнего уголка глаза, вы сможете воссоздать необычный эффект. Используйте подводку еще и в области нижних ресниц, тогда тени на остальную часть век наносить не придется, а вы получите гармоничный совершенный макияж.

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“Ледяные” уголки

Наверняка вам известно, что внутренний уголок глаза обычно выделяется перламутровыми тенями, чтобы сделать взгляд более раскрытым. Вы можете не отказывать себе в том, чтобы сделать ваш обычный макияж глаз, добавив к нему голубые тени, нанесенные на внутренний уголок глаз. Если они будут иметь сияющий эффект, это позволит добиться того, что ваши глаза будут смотреться по-настоящему непревзойденно.

Макияж наоборот

Если уж синий цвет теней для век пришел к нам в обновленном виде, стоит попробовать нанести его необычным образом. Для этого можно распределить тени по нижнему веку, а также накрасить нижние ресницы тушью синего цвета. Сверху макияж может быть таким, как вы привыкли его делать каждый день: вы можете использовать черную подводку и тушь черного цвета.

Для самых смелых

Если вы готовы к самым ярким экспериментам, вы можете использовать синий цвет не только на веках, но еще и на губах. Это позволит создать на лице неповторимый акцент.