 

Редкий выход: Николас Кейдж с женой в парных образах на премьере фильма в Нью-Йорке

30.03.2023, 15:35, Разное
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Вечером вторника, 28 марта, в Нью-Йорке состоялась премьера нового комедийного фильма ужасов “Ренфилд”, где 59-летний Николас Кейдж сыграл графа Дракулу. На мероприятии актер появился вместе со своей пятой женой, 29-летней Рико Шибата. Причем на ковровой дорожке пара позировала фотографам в сочетающихся образах.

Кейдж выбрал блестящий черный пиджак, брюки с зебровым принтом, шелковую рубашку в тон и начищенные до блеска ботинки. Его избранница же поддержала супруга, выйдя на премьеру в изящном черном платье с шелковой юбкой и полупрозраным топом с такой же зебровой аппликацией.

Николас Кейдж и Рико Шибата

Напомним, что в сентябре 2022-го Кейдж и Шибата стали родителями первого общего ребенка. Девочку назвали Огаст Франческа. Для актера это уже третья наследница. От отношений с Кристиной Фултон у него родился сын Уэстон — сейчас ему 32. А другая возлюбленная, Элис Ким, подарила актеру дочь — Кал-Элу, которой уже 17 лет.

Николас Кейдж и Рико Шибата познакомились два года назад в Японии. Впервые папарацци заметили их вместе 25 февраля 2020-го в Новом Орлеане. Тогда он привел девушку в собственную усыпальницу на городском кладбище: сооружение в виде белоснежной пирамиды актер приобрел в 2010 году и завещал похоронить себя в ней. Почему для одного из первых свиданий Кейдж выбрал столь неординарную локацию, осталось загадкой. Свадьбу Николас и Рико сыграли в отеле Wynn в Лас-Вегасе. Для молодой жены актера этот брак стал первым.


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