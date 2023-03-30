Скандалы: «Угрожали резать как свиней»

Украинские религиозные рейдеры ограбили УПЦ на 250 храмов

Уже в четверг Минкультуры Украины обещает заселить в Киево-Печерскую лавру представителей ПЦУ — раскольнической церкви Украины, созданной по настоянию экс-президента Петра Порошенко. Им передадут храм Агапита Печерского, находящийся у самых входных ворот на территории обители. Выселение монахов УПЦ из Лавры — очередной «рейдерский захват» в целой череде отъема храмов у канонической православной церкви Украины.

Имущественные претензии и споры вокруг принадлежности храмов особо остро встал на Украине после 15 декабря 2018 года, когда путём объединения неканонических Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви была образована Православная церковь Украины (ПЦУ).

Администрация тогдашнего президента Петра Порошенко решила «законно» через директивы буквально отжать у УПЦ МП храмы в пользу образовавшейся ПЦУ. На деле оказалось, что ни настоятели, ни прихожане добровольно «вливаться» в созданную церковь не собираются. И тогда было решено подключить к процессу криминальные группировки, ветеранов АТО и радикалов-националистов. Всего за 2018-2021 гг. более 500 приходов были незаконно перерегистрированы в пользу ПЦУ. После начала спецоперации в раскольническую церковь записали 400 общин. Силой у УПЦ было отобрано не менее 250 храмов.

Первым актом можно считать захват храма святых Космы и Дамиана канонической УПЦ в Ровенской области в апреле 2019 года. Неизвестные во время богослужения ворвались в церковь, где находилась сотня прихожан, среди которых были дети, и принялись беспорядочно избивать всех подряд. «Людей хватали за руки, волосы, порвали одежду, дети падали, они по детям шли», — рассказывала одна из присутствовавших там женщин. Пострадавшие сообщали о случившимся в полицию, но украинские «стражи порядка» проигнорировали все обращения.

В июле 2021 года в селе Вербовец Винницкой области раскольники попытались захватить храм Покрова Пресвятой Богородицы. Как писали местные СМИ, не имеющие никакого отношения к общине граждане выталкивали священников и верных УПЦ МП из храма, сорвали с настоятеля крест, угрожали заточенной арматурой «резать как свиней» прихожан.

После того как в 2022 году были сформированы отряды территориальной обороны, именно вооруженные автоматами тербаты пришли на смену уехавшим на фронт националистам с битами, которые использовались ранее как весомый силовой аргумент при захвате храмов. 14 апреля на территорию бориспольского Покровского собора представители местной теробороны, «Сектор безопасности» и добровольческий батальон «Борисполь-1» попытались устроить захват. Дело не обошлось без драки и едва не дошло до стрельбы, которую «добровольцы» решили не устраивать.

Кстати, бездействие полицейских, граничащее с пособничеством, стало отличительной чертой украинского церковного рейдерства. Но в 2023 году и эта черта была пройдена: полиция стала прямо участвовать в захвате храмов. Так было в Черновицко-Буковинской епархии в Ивано-Франковске.

Но захваты храмов — это еще что… Вчера правый радикал и экстремист Николай Корчинский открыто призвал жечь православные храмы. На Западной Украине, кстати, такое практикуется уже давно. В феврале 2019 года в праздник Сретения Господня неизвестные подожгли Вознесенский храм УПЦ в Кривом Роге и оставили на его стенах нацистские надписи. За несколько дней до этого два храма были подожжены в Запорожье и один — в Николаевской области. Таким же образом в прошлом июне сторонники ПЦУ подожгли храм Равноапостольного князя Владимира. Это был не первый случай нападения на храм. Ранее за неподчинение новой церкви там неоднократно срывали богослужение, расписывали стены и баррикадировали двери.

Виктор Жданов

Оригинал материала: “Московский комсомолец”