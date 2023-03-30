Мнение: «Довоенное качество», невыгодность прогресса при коммунизме и советские велосипеды

1. Блогер blog-10101 нашёл рекламу Гусевского текстильного и хрустального комбината за 1921 год (ссылка). Как видите, клиентов привлекают словами «довоенное качество». Правильнее было бы писать «дореволюционное качество», но такое советская цензура, разумеется, не пропустила бы. А так можно было сказать, будто имеется в виду качество до 1914 года (начала Первой мировой войны), а не до 1917-го (начала Гражданской войны).



Напомню, что 1921 год – это самое начало НЭПа – «новой экономической политики», запущенной Лениным после экономического провала политики военного коммунизма, которая привела к разрухе, многократному падению уровня жизни и катастрофическому голоду в Поволжье с миллионами жертв. Уже к этому моменту стало ясно, что экономические идеи Маркса и Ленина на практике не работают (точнее, работают со знаком минус), и что коммунистический эксперимент пора сворачивать.

Суть НЭПа состояла в частичном возвращении к нормальной капиталистической экономике, то есть в легализации малых предприятий. Уже этого оказалось достаточно, чтобы более-менее восстановить экономику примерно к 1927 году.

К сожалению, товарищ Сталин решил, что идеология и его личная власть важнее, нежели экономика. Он расправился с нэпманами, начал раскулачивание и коллективизацию. Как итог, страна погрузилась в катастрофический голод, а уровень жизни в стране рухнул так сильно, что питаться примерно как в 1913 года советские граждане начали только в 1950-х.

Неосталинисты оправдывают коллективизацию тем, что мол страна сильно отстала в развитии тяжёлой промышленности, что ради неё надо было пожертвовать всем, включая качество жизни да сами жизни многих людей. Мне кажется, это лукавство. Во-первых, с тяжёлой промышленностью до 1917 всё было в порядке — достаточно упомянуть, что Сталин пытался достроить царские линкоры, но так и не смог. Кроме того, «обменный курс» Сталина, 100 тысяч погибших от голода русских крестьян на каждый купленный за рубежом крупный завод, был явно невыгоден для России. Сельская Финляндия, которая была до 1917 частью нашей империи, индустриализировалась даже лучше — при этом безо всяких репрессий, коллективизаций и тому подобных ненужных жертв.

2. Из комментариев читателей (ссылка):



Однажды я прочитал книгу воспоминаний нашего соотечественника, жившего в Аргентине, предки которого эмигрировали туда в начале ХХ века (он вернулся в СССР в 1960-х). Он вспоминает, как в 1950-х годах работал токарем на одной аргентинской фабрике и однажды придумал какую-то штуковину, которая здорово увеличивала производительность станка. На следующий день с обходом мимо шёл начальник цеха, увидел эту приспособу и спросил: “Ты придумал? Зайди вечером в контору после смены”. И вечером там без лишних разговоров и проволочек выдал конверт с солидной суммой.



В те же 1950-е мой дядя после службы в армии устроился токарем на одно из ленинградских предприятий и тоже придумал какую-то приспособу к станку, которая на треть увеличила его производительность. Но никакой премии от начальника цеха он не получил, только вечером у проходной его встретили работяги из цеха, которые, взяв его за грудки, сказали: “Ты что, хочешь, чтобы нам расценки срезали из-за тебя? Чтобы завтра убрал эту хреновину, пока мы тебе рёбра не пересчитали!”. Пришлось убрать и работать как все.

3. Блогер monetam опубликовал у себя фельетон из журнала Крокодил за 1986 год, где рассказывается о качестве советских велосипедов. Процитирую несколько фрагментов (ссылка):

— С февраля 1985 года я стал ходить по магазинам «Спорттовары» и проверил за это время около тридцати велосипедов моделей 112—527 и 112—522. Ни один из них я не мог решиться купить. Вот их типичные недостатки:

— тяжелый ход, не устраняемый никакими регулировками;

— непроваренная Т-образная муфта;

— нерегулируемость седла по высоте;

— неустранимые люфты колес до 8—15 мм;

— трещины в кронштейнах;

— скверная окраска. <…>

— Велосипеду «Турист” присвоен Знак качества, но качество его осталось на столь же низком уровне, как было и раньше—до знака. Только вместо 97 рублей теперь за него нужно платить 122. Создается впечатление, что ОТК завода велосипеды после сборки не проверяет. Все дефекты невозможно перечислить. <…>

— Выбирать велосипед мне помогали двое друзей — слесари 6-го разряда. Мы пересмотрели все велосипеды, имевшиеся в магазине, и купили лучший. Но и у него при ближайшем знакомстве оказалась уйма дефектов. Пришлось перебирать и регулировать всю ходовую часть. А вот одолеть «складывание-раскладывание» так и не удалось.

Вопрос к старожилам: а какой у вас опыт общения с советскими велосипедами?