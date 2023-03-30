 

«Мало мёрзли? Ещё одну такую зиму хотите?»: в Совфеде пригрозили европейцам и рассказали, как им заслужить прощение России

30.03.2023, 14:33, Разное
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Член Совета Федерации Борис Глебин выступил с речью, адресованной жителям Евросоюза. Он назвал их «гнидами и паскудами», предложил им дружить, а также пригрозил, что спустя год повторятся «драматические события этой зимы».

По словам Глебина, которые приводит телеканал «Царьград», европейцы «играют с огнём и доиграются до того, что замёрзнут».

«Мало мёрзли вы этой зимой? Ещё хотите? Ещё одну такую зиму? Мы можем организовать. И снова голод и холод станут вашими постоянными спутниками, – пообещал он. – Причём мёрзнуть и голодать будете лично вы. У Олланда, у Меркель и у другой шайки-лейки отопление есть. Это у вас отопления нет, чтобы вы замёрзли».

Сенатор считает, что единственный шанс европейцев заслужить прощение россиян – выйти на улицы и «прогнать антинародную сволочь, вцепившуюся в кресла».. После этого станет возможна и дружба народов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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