 

Впервые с 2007 года из iPhone 15 будет удален важный переключатель

30.03.2023, 14:32, Разное
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Яблочные iPhone 15 Pro Max и iPhone 15 Pro Max впервые получат настраиваемую кнопку, аналогичную смарт-часам Apple Watch Ultra. Такая информация появилась у MacRumors со ссылкой на надежные источники.

Источники утверждают, что кнопка действия заменит традиционный переключатель звукового режима, который был во всех моделях iPhone с 2007 года. Новая кнопка, которая может быть настроена пользователем, позволит получить быстрый доступ ко многим функциям, доступным на телефоне.

На портале перечислены следующие варианты действий: снимок экрана, запись видео, запуск камеры, фонарик, распознавание музыки, включение режима низкого энергопотребления и активация. Большинством этих функций можно управлять, прикоснувшись к задней панели. Эта функция впервые появилась в мобильной ОС iOS 14.Кнопка iPhone 15 Pros Action теперь будет иметь регулятор громкости. Эта кнопка заменит две кнопки, которые использовались ранее.

Кнопки являются сенсорными, то есть они не двигаются при нажатии.ShrimpApplePro, ранее пользователь Twitter опубликовал пересмотренный рендер iPhone 15 Pro, на котором четко видны сенсорные кнопки для регулировки громкости.


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