Онкодерматолог рассказал, люди с каким типом кожи предрасположены к раку

Онкодерматолог Павел Алексеенко рассказал, что всем, у кого есть генетическая предрасположенность к меланоме, следует соблюдать осторожность при использовании ультрафиолетовых ламп для маникюра.

Люди, имеющие мутации MC1R, также могут подвергаться высокому риску развития рака кожи при выполнении маникюра или использовании солярия. Первыми факторами, повышающими риск развития рака кожи, являются плохие гены, болезни родителей, бабушек и дедушек. Важным аспектом является тип кожи.

Доктор отметил, что люди с голубыми глазами и светлой кожей подвержены большему риску, чем те, у кого кожа темнее. Более высокий уровень солнечного облучения связан с меланомой. Из-за риска солнечных ожогов люди с чувствительной кожей не должны подвергаться длительному воздействию солнечных лучей.