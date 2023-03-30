 

ЕС увеличит долю возобновляемых источников энергии до 42-45%

30.03.2023, 14:32, Разное
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Сегодня, 30 марта, власти ЕС пришли к предварительному соглашению об увеличении доли возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в общем производстве энергии.

Совет ЕС и Европейский парламент достигли предварительного соглашения о том, что к 2030 году доля возобновляемых источников энергии в ЕС достигнет 42,5%, с возможностью увеличения до 45% с ранее установленных 32%. ВИЭ включают гидроэнергию, ядерную и солнечную энергию, а также энергию, получаемую из биотоплива. Таким образом ЕС планирует уменьшить зависимость от российских энергоносителей.

Также упрощен бюрократический процесс создания проектов, генерирующих энергию из ВИЭ. В 2022 году ЕС получал 22% энергии из возобновляемых источников. Однако, по данным агентства Reuters, доля возобновляемых источников в общем потреблении энергии в разных странах ЕС неодинакова. Например, в Швеции доля возобновляемых источников энергии составляет 63% от общего объема, в то время как в Люксембурге, Мальте и Нидерландах она равна всего 13%.


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