Скандалы: У кого занимать?

Внешний долг России упал до минимума

Внешний долг России сократился по итогам прошлого года на 21,1% и составил $380,5 млрд. Это минимум с 2007 года. Глава Минфина Антон Силуанов называет низкий уровень госдолга преимуществом. По мнению экспертов, внешняя часть госдолга упала, потому что Россия больше не может занимать средства у «недружественных» стран, а «дружественные» не могут выдать займы в нужном объеме.

Внешний долг России в 2022 году упал до минимальных значений за 15 лет, составив $380,5 млрд. Об этом сообщается на сайте Центробанка.

«Внешний долг Российской Федерации снизился преимущественно вследствие погашения кредитов, в том числе в рамках отношений прямого инвестирования, и сокращения задолженности по суверенным ценным бумагам», — отмечает регулятор.

На 1 января 2023 года внешний долг составил $380,5 млрд, за прошлый год этот показатель снизился на $101,8 млрд (минус 21,1%). В общей сумме долга большая часть приходится на долгосрочные обязательства ($311,35 млрд), остальное — на краткосрочные ($69,19 млрд).

Органы госуправления имеют задолженность в размере $46,1 млрд. ЦБ и кредитные организации должны $93,5 млрд. Большая часть долга перед иностранными кредиторами ($241 млрд) приходится на другие отрасли экономики.

Чистая международная инвестиционная позиция РФ выросла по итогам 2022 года с $485 млрд до $770,4 млрд.

«В прошлом году внешняя часть государственного долга упала, потому что были введены санкции, и Россия теперь не может занимать на внешних рынках. Теоретически она может занимать на рынках дружественных стран, но это не те рынки, где особо займешь что-нибудь», — говорит экономист, генеральный директор компании экспертного консультирования «Неокон» Денис Ракша.

Эксперт уточнил, что выплаты по займам кредиторов из недружественных стран продолжают выплачиваться, хоть и на заблокированные счета, «но тем не менее сам размер долга сокращается».

Осенью Центробанк отчитался о снижении внешнего долга на $45 млрд с начала года. По состоянию на 1 октября внешний долг составлял $436,8 млрд (минус 9,4% за девять месяцев). Регулятор тогда подчеркивал, что сокращение иностранной задолженности в ряде секторов в значительной степени обусловлено погашением кредитных обязательств перед нерезидентами.

Слишком маленький госдолг

Министр финансов России Антон Силуанов ранее заявил, что внутренний и внешний госдолг страны составляет всего 15,1% ВВП, назвав это преимуществом.

«Это наше преимущество, которое дает нам возможность маневра с точки зрения операций на финансовом рынке и возможности для заимствования, финансирования расходов бюджета в будущем», — отметил глава Минфина в беседе с RT.

Для сравнения, госдолг Японии уже достиг 256% ВВП, госдолг США — 148% ВВП, а госдолг Канады — 134% ВВП. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, показатель России даже ниже, чем у Чили и Люксембурга.

Уровень государственного долга РФ по сравнению с ВВП остается относительно низким уже довольно давно.

Как следует из бюджета РФ на ближайшие три года, по итогам 2023 года его объем всего долга страны должен вырасти до 25,369 трлн рублей, в 2024 году — до 27,679 трлн рублей, в 2025 году — до 29,94 трлн рублей. Доля внутреннего долга при этом составит 81,6% в текущем году, 82,4% в следующем и 83,5% в 2025-м.

Долги в рублях

Санкции существенно осложнили привлечение средств на международной арене, что заставило Минфин занимать средства на внутреннем рынке. Это также более безопасно с точки зрения потенциальных вторичных санкций.

В четвертом квартале прошлого года Минфин разместил ОФЗ на 3,14 трлн рублей. В качестве основного инструмента ведомство использует классические ОФЗ с фиксированным купоном.

Фото: Скандалы.ру

Леонид Цветаев

Оригинал материала: “Газета.ру”