 

Длинный боб с мелированием и асимметрия: эффектные прически для полных женщин старше 50 лет

30.03.2023, 9:07, Разное
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Женщинам старше 50 лет, а тем более с лишним весом, стоит выбирать себе прически, которые делают лицо более гармоничным и менее круглым. Пробовать новые прически можно в любом возрасте. Женщине за 50 может отлично подойти как короткая стрижка, так и более сложная прическа на длинные волосы.

Длинные волосы

Длинные волосы с длинной челкой красиво обрамляют лицо и делают его визуально более вытянутым. Считается, что такие прически отличаются омолаживающим эффектом. Однако, выбрав этот вариант, стоит, помимо всего прочего, подумать о правильном окрашивании.

Считается, что для длинный волос лучше всего подходит окрашивание в технике балаяж. С помощью такой техники можно добиться естественного мягкого цвета и при этом хорошо замаскировать седину.

Короткая лохматая прическа

Короткие стрижки очень популярны в этом году. Такие прически предельно просты в уходе и идеально походят для женщин за 50. Полной женщине с круглым лицом, по мнению стилистов отлично подойдет короткая взлохмаченная стрижка.

Длинный боб с мелированием

Длинный боб всегда выглядит очень элегантно. Женщинам за 50 рекомендуется носить такую стрижку с длинной челкой, уложенной на бок. Для окрашивания стоит выбрать технику мелирования.

Волосы средней длины с бликами

Полной женщине за 50 можно выбрать и стрижку средней длины. Для такой прически идеально подойдет очень модный в 2023 г. пепельный цвет. В волосы, чтобы они смотрелись более живыми, стоит добавить светлые блики.

Наборный боб

Наборный боб — еще одна прическа, идеально подходящая для полных женщин за 50. Такая прическа делает затылок более объемным. В результате полное лицо выглядит более гармонично.

Длинные волосы с перьями

Длинные волосы хорошо подходят полным возрастным женщинам, так как способны визуально скрывать двойной подбородок. Для такой стрижки лучше всего подойдет светлый цвет волос с перьями.

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Асимметричный боб

Еще одна элегантная стрижка, хорошо подходящая возрастным женщинам — асимметричный боб. Эта прическа достаточно проста в уходе и при этом отлично подходит к любому образу.

Пикси

Разумеется, женщине за 50 с круглым лицом можно выбрать для себя и классическую стрижку пикси. Можно попросить парикмахера сделать обычную писки или более актуальный вариант — пикси с подрезом.

Прическа для женщин в очках

Одной из самых подходящих причесок для женщин в очках считается боб. Такая стрижка гармонизирует лицо и отлично смотрится, в том числе и на тонких волосах.

Челку в такой прическе стригут до линии бровей, чтобы она не падала на очки.


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