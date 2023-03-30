Оливковое масло, мед и розовая вода. Простые способы осветлить кожу

Каждая из нас мечтает о безупречной, красивой коже. Особенно это становится актуальным весной, когда все в природе расцветает и женщинам хочется выглядеть особенно привлекательно. Не все могут посещать профессиональных косметологов, но вы и сами можете сделать свою кожу более светлой, здоровой и сияющей, если будете знать несколько простых приемов. Мы составили список актуальных методов ухода за кожей, проверенных временем и подтвержденных наукой.

Ежедневно используйте солнцезащитный крем на минеральной основе

Солнцезащитный крем необходимо наносить ежедневно, круглый год, чтобы защитить кожу от ультрафиолетового излучения. Ультрафиолетовые лучи являются основной причиной изменений текстуры и цвета вашей кожи. Они также способствуют преждевременному старению кожи. Эксперты рекомендуют использовать солнцезащитный крем на минеральной основе с SPF 30 или выше, который включает активные ингредиенты, такие как оксид цинка или диоксид титана. Его следует наносить каждое утро в качестве заключительного шага в вашей процедуре ухода за кожей, прямо перед нанесением макияжа. Это потому, что солнцезащитный крем действует как физический барьер и предотвращает проникновение вредных частиц в вашу кожу.

Не забывайте о правильном, питьевом режиме

Мы все знаем, что питьевая вода необходима для здоровья. Ваша кожа выполняет множество функций каждый день, от выведения токсинов до синтеза витамина D и защиты вашего организма от вредного воздействия солнца. Оптимальный питьевой режим помогает вашей коже эффективно функционировать. Дерматологи подчеркивают необходимость достаточного потребления воды, чтобы сохранить кожу светлой, увлажненной, здоровой и сияющей. Это не говоря уже о всех других преимуществах, связанных с увлажнением. Поэтому выпивайте не менее восьми стаканов воды каждый день, равномерно распределяя их в течение дня.

Укрепите свой кожный барьер

Зуд, шелушение и сухость кожи могут указывать на ослабление кожного барьера, который часто стимулируется такими вещами, как чрезмерное очищение. Вы можете избавиться от неприятных ощущений, используя очищающие и увлажняющие средства, в состав которых входят керамиды, жизненно важный компонент кожного барьера.

Минимизируйте стресс

Хронический стресс не может напрямую воздействовать на кожу, но опосредованно способен не только нанести серьезный ей ущерб, но и вызвать множество проблем, таких как экзема и псориаз. Соблюдение правил правильного ухода за кожей является одним из важнейших шагов в поддержании здорового, сияющего вида. Светлая, фарфоровая кожа – это в первую очередь здоровая кожа. Подумайте о том, чтобы уделить время уходу за лицом, маскам для лица и полноценному сну.

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Регулярно проводите процедуры по уходу за лицом

Необходимо регулярно избавляться от отходов, которые накапливаются на вашей коже. Хотя вы можете очищать и мыть лицо каждый день, этого обычно недостаточно для полной детоксикации вашей кожи, учитывая растущее загрязнение окружающей среды и стрессовый образ жизни, который мы ведем в настоящее время.

Если вы сторонник естественных методов поддержания здоровья кожи, профессиональный массаж может обеспечить столь необходимую детоксикацию, очищая закупоренные поры, смягчая пересохшую кожу и удаляя мертвые клетки. Запатентованная технология механического вакуумного массажа стимулирует клетки нашей кожи, обеспечивая естественный эффект лифтинга. Это также помогает уменьшить морщины, обеспечивая при этом более молодой цвет лица — и все это 100% естественным и неинвазивным способом. Это прописные истины, но без должного ухода кожа постепенно становится темной и тусклой, поэтому не получится сделать ее красивой, перескочив через уходовые процедуры. А что еще можно сделать, чтобы осветлить кожу на один-два тона?

Высыпайтесь

Казалось бы, какое отношение это имеет к цвету вашего лица. Оказывается, самое прямое. У вас бывало такое, что в силу обстоятельств вы спали плохо или совсем не спали на протяжении одного-двух дней? Как вы выглядели при этом? Раскрытые поры, мешки под глазами, кожа с желтоватым отливом, все это симптомы дефицита сна. Пока мы спим, прилив крови к коже значительно усиливается. А значит, светлый, фарфоровый оттенок и здоровый румянец вам обеспечены.

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Полезный массаж

Сама по себе это процедура невероятно полезная. Но если добавить активные компоненты, то эффект осветления станет еще заметней. Возьмите за правило каждый день массировать кожу смесью оливкового масла и меда. Если у вас проблемная, склонная к высыпаниям кожа, то просто добавьте несколько капель лимонного сока.

Паровая баня для вашего лица

Ходили ли вы когда-нибудь в баню или сауну? Вспомните, как выглядело ваше лицо в тот день. Кожа становилась ровной, бархатной и светлой, словно светящейся изнутри. А сделать паровую баню для лица очень просто. Достаточно вскипятить лимонную кожуру в воде, а затем закрыться полотенцем и подышать над паром несколько минут. Можно смочить в теплой воде махровое полотенце, положить его на лицо и полежать с ним до полного остывания.

Используйте холодную розовую воду

Распаривание кожи помогает раскрыть поры и вывести из них всю грязь и токсины. Но чтобы лицо выглядело безупречно, нужно поработать над сужением пор. Для этого идеально подойдет холодная розовая вода. Наберите стакан розовых лепестков, высыпайте их в кастрюлю и добавьте 1.5 стакана воды. Кипятите на медленном огне примерно 20 минут. Остудите и разлейте по бутылкам, храните в холодильнике. Распыление розовой воды на глазах улучшает цвет лица, освежает его.

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Домашние маски для осветление кожи лица

Запомните, что перед нанесением маски, важно хорошо очистить кожу и пройтись скрабом. Смешайте рисовую пудру и немножко косового масла и получите прекрасный, нежный скраб. А потом, выбирайте одну из подходящих масок:

Измельчите апельсиновые корки и смешайте с холодным молоком. Нанесите пасту на лицо на 30 минут. Смешайте столовую ложку порошка лимонной цедры с одной чайной ложкой пищевой соды, добавьте 1 чайную ложку меда и столовую ложку лимонного сока. Эта смесь прекрасно удаляет пигментацию, отбеливает лицо и придает коже сияние. Алоэ вера – лидер среди домашних средств по уходу за кожей лица. Смешайте столовую ложку выдавленного из листа геля с 1/2 чайной ложки куркумы. Да, состав сразу приобретет яркий цвет, но не переживайте, кожа не станет оранжевой. Добавьте столовую ложку меда и нанесите на кожу на 15 минут, после чего протрите лицо ватным диском, смоченным в холодном молоке. Отлично осветляет кожу лица огурец. Приготовьте простую и дешевую маску, смешав очищенные ломтики огурца с маслом сандалового дерева, добавив к этой смеси несколько капель лимонного сока. Нанесите на кожу на 15 минут и смойте водой. Яичный белок – фантастический продукт, который практически ничего не стоит, но помогает быстро сузить поры и осветлить тон кожи. Яичная маска готовиться за пару секунд, достаточно сделать пасту из белка и кукурузной муки. Нанесите на 20 минут и смойте.

Уделяя себе всего 30 минут в день вы будете выглядеть так, словно каждую неделю посещается дорогой спа-салон. Кожа лица станет светлее, моложе, приобретет фарфоровый оттенок и естественный румянец. Любая из приведенных масок делается курсами, с интервалом 2-3 дня, не ждите большого эффекта от первой процедуры. Но с утра вы обязательно отметите, что отражение в зеркале выглядит более отдохнувшим и свежим.