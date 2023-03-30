«Летающий железный город», сокрушенный Кришной

Древнее индийское писание под названием Шримад Бхагаватам относится к ведическим текстам, которые впервые были записаны около 5 тысяч лет назад, а до того на протяжении неведомых сотен или даже тысяч лет передавались устно.

Считается, что Шримад Бхагаватам создал мудрец Вьясе, тот же самый, что написал знаменитый эпос Махабхарата.

В этом тексте рассказывается о царе по имени Сальва, который своими добродетелями и молитвами понравился богу Шиве и он подарил за это царю воздушное транспортное средство – виману. Вимана имела собственное имя Саубха и была столь большой и величественной, что ее прямо называли “летающим железным городом”:

“Великий Господь Умапати [Шива] в конце года удовлетворил Сальву, который обратился к нему за убежищем, предложив ему выбор благословений. Сальва выбрал транспортное средство, которое не могли разрушить ни полубоги, ни демоны, ни люди, ни гандхарвы, ни , ни Ракшасы. Которое могло путешествовать куда угодно, куда бы он ни пожелал, и которое привело бы в ужас Вришни [древний ведический род].

Господь Шива сказал: “Да будет так”. По его приказу Майя Данава, который завоевывал города своих врагов, построил летающий железный город по имени Саубха и подарил его Сальве”.

Майя Данава был одним из сыновей первобытной богини вод Дану. Данавы, наряду с великанами дайтьи (детьми богини Дити), классифицированы как “асуры” или “титаны” в индуистской мифологии. Термин “асура” означает “могущественный” или “могучий” и может быть связан с термином “озир” из скандинавских легенд, где это означает “господин” или даже “бог”.

Асуры – могущественные существа с магическими способностями, и хотя они щедры и благочестивы по своей природе, они также склонны к проявлениям гордости, гнева, ревности, похоти, жадности и других эгоистических тенденций, что приводит их к частым комфронтациям с богами.

Майя был одним из лидеров асуров и славился своими архитектурными и астрономическими способностями. Исходя из его необычного имени, можно предположить, что он мог иметь какую-либо связь с цивилизацией майя в Мезоамерике, но в индийских текстах на этот счет ничего конкретного не упоминается. Однако, учитывая, что майя тоже были опытными строителями и астрономами, не будет надуманным думать, что майя асура сыграли определенную роль в эволюции их цивилизации.

После того, как Сальва приобрел виману, он немедленно напал на Двараку – золотой, укрепленный город, построенный Кришной на западном побережье Индии. Сальва считал Кришну своим врагом, поскольку Кришна убил многих его могущественных союзников:

“Его неприступное транспортное средство было наполнено тьмой и могло ехать куда угодно. Получив его, Сальва отправился в Двараку. Сальва осадил город с большой армией, лучшей из Бхарат, уничтожив прилегающие парки и огороды, особняки вместе с их обсерваториями, высокими воротами и окружающими стенами, а также общественные зоны отдыха.

Со своего превосходного воздушного корабля он обрушил на землю поток оружия, включая камни, стволы деревьев, молнии, змей и град. Поднялся свирепый вихрь и окутал все стороны пылью. Таким образом, город Кришны, ужасно измученный воздушным кораблем Саубха, не знал покоя, точно так же, как земля, когда на нее напали три воздушных города демонов…

В один момент волшебный воздушный корабль, построенный Майей Данавой, появился во многих идентичных формах, а в следующий момент он снова был только одним. Иногда он был видимым, а иногда нет. Таким образом, противники Сальвы никогда не могли быть уверены, где он находится.

Поочередно Саубха появлялась на земле, в небе, на горной вершине или в воде. Подобно вращающейся, пылающей дубинке, она никогда не оставалась долго на одном месте. Где бы ни появлялся Сальва со своим кораблем Саубха и своей армией, там командиры Яду (защитники Двараки) пускали свои стрелы…

Пока Яду и последователи Сальвы таким образом продолжали нападать друг на друга, бурная, устрашающая битва продолжалась двадцать семь дней и ночей”.

В этом отрывке мы находим ряд поразительных корреляций между описаниями воздушного судна Сальвы и известными характеристиками НЛО.

Во-первых, вимана, приобретенная Сальвой, была описана как “летающий город из железа”, который способен отправиться куда угодно. НЛО в основном описываются как металлические объекты с блестящей поверхностью. То есть, они сделаны из какого-то металла, возможно, с высоким содержанием железа.

Во-вторых, вимана Сальвы иногда появлялась как единый объект, а иногда во многих идентичных формах. Это часто происходит и в случае наблюдения НЛО. Несколько ярких НЛО могут собираться вместе и создавать видимость одного объекта, а затем внезапно разделяться на множество ярких объектов, которые разлетаются в разных направлениях.

В-третьих, вимана Сальвы иногда была видна, а иногда нет. Очевидцы НЛО часто упоминают, что эти объекты могут внезапно становиться невидимыми. НЛО также могут ускоряться на чрезвычайно высоких скоростях и исчезать почти мгновенно.

Наконец, упоминается, что вимана Сальвы постоянно перелетает с одного места на другое, никогда не оставаясь неподвижной ни в одном месте. Это согласуется с чрезвычайной маневренностью НЛО. Во многих наблюдениях упоминается, что НЛО могут резко и быстро менять свое направление, что, в свою очередь, очень затрудняет слежение за ними.

Эти корреляции делают совершенно очевидным, что вимана, описанная в тексте Шримад Бхагаватам, является тем, что мы сегодня знаем как НЛО. Конечно, для древних это не был “неопознанный” летающий объект. Они очень хорошо знали, кто это построил, и как король Сальва получил этот корабль в свои руки.

Однако они не имели ни малейшего представления о том, как были построены эти машины, поскольку, как говорится в тексте, они были построены не людьми, а майей, лидером асуров. Люди не принимали участия в их строительстве.

Давайте теперь снова вернемся к изначальному тексту, чтобы узнать, чем в конце концов закончилось воздушное нападение на Двараку.

Причина, по которой нападение Сальвы на Двараку продолжалось двадцать семь дней, заключается в том, что сам Кришна в тот момент, отправился в Индрапрастху (недалеко от современного Дели), чтобы присутствовать на королевском жертвоприношении. После того, как он вернулся в Двараку, битва закончилась довольно быстро:

“После того, как Кришна прибыл в Двараку и увидел, как его народу угрожает уничтожение, а также увидел Сальву и его воздушный корабль Саубха, Кришна организовал оборону города, а затем обратился к Даруке [возничему Кришны] со следующими словами: “О, возница, быстро отведи мою колесницу к Сальве. Этот повелитель Саубхи – могущественный маг, не позволяйте ему сбить вас с толку”.

Получив такой приказ, Дарука принял командование колесницей Господа и поехал к Сальве. Затем Кришна пронзил Сальву шестнадцатью стрелами и поразил его воздушный корабль Саубха, когда он пронесся по небу…

Воздушный корабль Саубха, разбитый на тысячи кусков дубинкой Кришны, рухнул в воду. Сальва оставил его, встал на землю, взял свою дубинку и бросился к Кришне, используя свое дисковое оружие. Затем Кришна снял с головы этого великого мага серьги и корону, точно так же, как Пурандара [Индра] использовал свою молнию, чтобы отсечь голову Вритры”.

Таким образом, волшебная вимана Саубха, созданная майей асурой и подаренная Шивой Сальве, в конечном итоге была уничтожена Кришной с помощью его дубинки. Это говорит о том, что даже современные НЛО подвержены крушению или могут быть сбиты подходящим оружием.

Из архивов уфологии известно как мимумум о десятке случаев крушения НЛО в ХХ веке, самым известным из которых является инцидент в Розуэлле 1947 года.

Еще одно важное понимание, которое можно почерпнуть из этой истории, заключается в том, что древние НЛО были построены не какой-то доисторической развитой цивилизацией людей, а “асурами” или “титанами” – расой могущественных, полубожественных существ с магическими способностями.

Если вам интересно, где, согласно ведическим текстам, обитали асуры, то это было на нашей же планете, только под землей, в подземном мире под названием Патала. Хотя это скорее просто общее обозначение, ведь слово “Патала” на санскрите означает “то, что находится под ногами”.

Согласно древнеиндийским текстам, в Патале есть семь царств, которые занимают асуры, наряду с другими сверхъестественными существами, такими как наги (гибриды человека и змеи), ракшасы (гиганты), якши (карлики) и т.д. В Бхагавата-пуране эти семь миров описаны как семь подземных раев (била-сварга), которые наполнены прекрасными домами, рощами, озерами, прекрасными девушками, великолепными драгоценностями и неограниченным богатством.

Жизнь здесь – сплошное удовольствие и чувственные наслаждения. В Патале нет старости, разложения и болезней. Несмотря на то, что в этих регионах нет солнечного света, сияние сверкающих драгоценностей, которыми украшают себя жители Паталы, освещает весь регион. Именно из-за отсутствия солнечного света в Патале не существует понятия времени, жители которого наслаждаются невероятно долгой жизнью, свободной от беспокойства или страха.

Патала звучит как идеальное место для жизни. За исключением того, что добраться туда нелегко. Входы в этот райский уголок подземного мира замаскированы и усиленно охраняются. В тибетском буддизме в Паталу можно попасть через особые пещеры Асура в сакральном ландшафте, которые тщательно охраняются дакинями – буддийскими аналогами фей.

“Оказавшись в Патале, йогин мог обрести такие блага, как долголетие, магические знания, сказочные материальные сокровища и, не в последнюю очередь, необычайные удовольствия, особенно эротические”, – писал исследователь Роберт Майер из Оксфордского университета.

Итак, мы говорим о скрытом, подземном измерении с огромным богатством и удовольствиями, входы в которое охраняются невидимыми феями. Неудивительно, что со временем этот материал перешел в область фантазий и легенд.

Теперь у нас есть глобальный феномен НЛО, а древние тексты говорят нам, что НЛО создавали сверхъестественные существа из Паталы. НЛО были замечены заходящими в водоемы, и многие очевидцы сообщали о карликовых инопланетных существах, а магические карлики присутствуют в мифологии почти каждого народа Земли.

Определенно, пришло время вытащить тему Паталы из шкафа, смахнуть с нее пыль и по-новому взглянуть на похожие древние тексты со всего мира.