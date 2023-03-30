 

Мнение: Гибель “профессии”

30.03.2023, 7:15, Разное
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Широко известная в узких кругах телеграмщица “Мария” “Сергеева”, уверяющая, что она якобы работает в Администрации Президента, порадовала публику очередными откровениями и вестями с полей, в которых она увидела “гибель профессии политтехнолога”. Вот что послужило причиной (цитата):

“Узнала тут, что в одном не самом маленьком и не самом бедном регионе страны выборы губернатора (не первогодки) решили провести вообще без главного технолога и верхнеуровневой команды технологического штаба. Главы муниципальных образований сами нанимают технологов (или занимаются мобилизацией по тем лекалам, по которым умеют). Зам по внутренней политике всё контролирует.
Мне это кажется каким-то приговором профессии. По крайней мере в том виде, в каком мы её знаем сейчас.
А что, рейтинги власти высокие, за традиционную агитацию ответит региональный медиахолдинг, интернетами займутся ЦУРЫ, еще есть сетки в муниципалитетах и его величество ДЭГ. А фишечкам разным технологическим замов по ВП научат в Сенеже.
Технологи нынче – как операторы печатных машинок, когда персональный компьютер с виндоус уже изобретён, но никто еще не понял, что это значит (Тг-канал Марии Сергеевой)

Смех и грех 😊 я, честно говоря, удивляюсь, наоборот, этому странному простодушию Сергеевой. “Приговор профессии”. А что, последние 5-10 лет при работе на власть была “профессия”? Разве какой-нибудь, прости господи, Орлов или Минченко – это люди, умеющие “в выборы”? Профессией политтехнологи занимались разве что при работе на оппозицию – там был хоть какой-то креатив и оргусилия. А “технологи за власть” – это обслуга самого дурного пошиба.

Я не понимаю скорее другого – почему этого не делалось раньше, лет 5-7 назад. Ведь выборы в России давно превратились в полный фарс, и голоса, и явка, и сам отбор кандидатов фальсифицировались с каждым годом все более беспардонно. Образовалась целая прослойка “технологов для Единой России” – людей, которые вообще не умеют и никогда не работали на настоящих выборах в сколь-нибудь конкурентной среде.

Профессия-то умерла уже давно. Вместе с дурацкой идеей, что избранным должен считаться тот, кто набрал больше всего голосов избирателей.

Источник: Размышления вольного социолога


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