MOK и ROC

Каковы условия возвращения российских спортсменов на мировые арены и возможно ли их исполнить.

Исполком Международного олимпийского комитета решил «вернуть» спортсменов, представляющих ROC (Russian Olympic Committee — Олимпийский комитет России), на соревнования. Но на таких особых условиях и с такими ограничениями, что становится понятно: с подобными требованиями наши атлеты не справятся, даже если захотят.

Как говорится, спецоперация спецоперацией, а спорт — по расписанию. Летние Игры на территории Республики, девиз которой «Свобода, равенство, братство», никто не отменял. Более того, как вы помните, глава МОК Томас Бах, пытающийся искать компромиссы и хоть как-то вписать россиян и белорусов в планетарные соревнования, еще в прошлом году предлагал всем подумать об их возвращении на главный спортивный праздник четырехлетия в нейтральном статусе, признав попутно дискриминацией запрет на их выступления, действующий с 28 февраля 2022 года.

Министр спорта РФ Олег Матыцин тогда на радостях заявлял следующее: «Считаем, что в Лозанне начали осознавать, что крупные международные старты не могут проводиться без участия российских мастеров». В Лозанне, где находится штаб-квартира МОК, возможно, отдельные члены так и размышляли, но вот большинство руководителей спортивных комитетов из государств, входящих в МОК, занимали и занимают иную позицию. Что неудивительно.

Вы же не забыли, как негодовали иностранцы, глядя на то, как спортсмены без флага и гимна прыгали, бегали и побеждали в Пекине-2018, Токио-2020 и Пхенчхане-2022. А ведь тогда все недовольство было связано с тем, что страна, обвиненная в допинговых нарушениях, кружилась-таки невидимкой в одном хороводе с честнейшими дружинами… А сейчас, как вы понимаете, ситуация куда более прозрачная и печальная. Тут и доказывать-то ничего не надо…

Однако Томас Бах не единожды подчеркивал:

«Санкции должны распространяться на тех, кто ответственен за что-то. Спецоперацию начал не российский народ, не российские спортсмены, не члены МОК от России». Зимой он был еще конкретнее: «Мы не можем наказывать кого-то только из-за паспорта».

Но сказать — легко. Реализовать трудно. Особенно если знать, кто финансирует МОК… Впрочем, горевать об этом без толку. Тут важно другое. Идею Баха о камбэке трехцветной бригады прошлой весной почти все страны восприняли в штыки, и затем на всех совещаниях уполномоченные чиновники лишь подтверждали наложенные на Россию санкции. Запрет, напомню, звучит так: в нашей стране не должны проводиться международные соревнования, а российские спортсмены (а также тренеры и чиновники) имеют право появляться на турнирах только в нейтральном статусе без флага и гимна (к примеру, Этери Тутберидзе ездила с итальянским фигуристом Даниэлем Грасслем в Японию на чемпионат мира). Тем не менее, как вы знаете, все межнациональные федерации регулярно ставили перед нашими атлетами (от акробатов до яхтсменов) шлагбаумы, не пуская их на континентальные и планетарные форумы (исключения сделали только для теннисистов, которые и так всегда составляли отдельную касту).

Глава МОК Томас Бах. Фото: AP / TASS

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Российские спортсмены на митинге-концерте «Крымская весна». Фото: Михаил Метцель / ТАСС

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Станислав Поздняков. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

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