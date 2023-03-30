LPG массаж или лазерная липосакция? Сравниваем эффективность процедур

Если вы давно ведете здоровый образ жизни, но все еще не можете сбросить последние несколько килограммов или уменьшить проявления целлюлита, то поможет специализированная процедура коррекции фигуры. На сегодняшний день есть два самых популярных варианта, которые может посоветовать косметолог, – это лазерная липосакция и LPG-массаж. Что выбрать и какой из них приведет к желаемым переменам в образе? Давайте разбираться.

Как это работает

Хотя и лазерная липосакция, и LPG-массаж являются продвинутыми медико-эстетическими процедурами, на этом их сходство заканчивается. Независимо от того, использует ли мастер лазер или ролики и аспирацию, мы хотим видеть положительные изменения. И здесь важно понять, что для вас важнее всего: сбросить несколько лишних килограммов или сгладить целлюлит? Дав ответ на этот вопрос, вы можете найти для себя идеальную процедуру. Если вы хотите избавиться от целлюлита, выбирайте LPG-массаж. Напротив, лазерная липосакция лучше подходит для удаления жира с определенных участков тела. А теперь давайте разберемся детальнее.

Лазерная липосакция

Эта процедура становится все более популярным методом удаления жира. До лазерной липосакции для достижения тех же результатов проводились традиционные хирургические липосакции. Теперь процедуры стали намного более безопасными. Однако, прежде чем вы примете решение о проведении лазерной липосакции, давайте рассмотрим некоторые преимущества и недостатки этой процедуры.

Преимущества лазерной липосакции

Одним из самых больших преимуществ лазерной липосакции является то, что она одобрена врачами. По сути, это означает, что процедура признана безопасной для пациентов с минимальным избыточным весом. Это не означает, что лазерная липосакция не имеет рисков, но они минимальны. Лазерная липосакция значительно снижает вероятность образования рубцов. Размер разреза достаточен только для введения инструмента. Лазерная липосакция считается малоинвазивной процедурой. Она признана таковой, потому что не использует стандартные хирургические методы. Здесь требуется только местная анестезия в обрабатываемой области. Пациенты могут вернуться к своей обычной деятельности уже через 2-3 часа.

Недостатки лазерной липосакции

Как правило, процедура дешевле, чем традиционная липосакция, но она все же довольно дорогая. В среднем лазерная липосакция обычно стоит от 100 000 до 500 000 рублей, но есть несколько факторов, которые могут увеличить эту сумму, например, какая область тела подвергается лечению, каково количество удаленного жира. Еще одним недостатком лазерной липосакции, который следует учитывать, является ощущение жжения. Это особенно неприятно, когда лазерная липосакция используется на больших участках тела.

LPG-массаж

Здесь мастер использует ролики для массажа кожи и разглаживания целлюлита на теле. Эффект появляется за счет улучшения лимфотока и кровообращения, смягчения тканей и стимуляции естественного процесса высвобождения жира в организме, что способствует уменьшению целлюлита. Поскольку лимфодренаж является процессом детоксикации, важно пить много воды, чтобы помочь вывести токсины и увлажнить организм. Есть два основных направления – это LPG-массаж лица и тела.

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Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица При работе с областью лица LPG-массаж может свести к минимуму появление тонких линий и морщин, улучшить контуры, подтянуть область вокруг глаз. В течение нескольких месяцев проводится серия процедур для достижения плато результата. LPG-массаж для тела — это современная процедура, предназначенная для уменьшения избыточной жировой ткани и проявлений целлюлита без хирургического вмешательства. Эта процедура поможет улучшить внешний вид вашей кожи и подарить ей сияние, расслабить мышцы. Процедуру часто рекомендуют после липосакции, чтобы максимизировать результаты моделирования контуров тела. В качестве дополнительного преимущества LPG-массаж может быть использован для помощи пациентам с незначительными мышечными спазмами или болями.

Уменьшение целлюлита

Целлюлит является одной из наиболее распространенных косметических проблем. С помощью процедуры LPG-массажа пациенты могут улучшить текстуру «апельсиновой корки» и добиться более гладкой кожи. В процедуре используется специальный аппарат для мягкого массажа целевой области. Проведение специальными роликами по поверхности кожи стимулирует кровоток и лимфоток.

Используя технику, известную как механостимуляция, можно стимулировать фибробласты и жировые клетки, чтобы повысить тонус и подтянуть обрабатываемую область. Чтобы максимизировать результаты, обычно требуется несколько сеансов лечения.

Уменьшение жира

LPG-массаж можно использовать для уменьшения жировых отложений, устойчивых к традиционным методам похудения. Если, несмотря на диету и физические упражнения, у вас по-прежнему остаются отдельные участки тела с выраженными жировыми отложениями, эта процедура поможет вам сделать фигуру более стройной и скульптурной, а также разгладит и подтянет кожу. Чтобы максимизировать результаты, обычно требуется целый курс, а иногда и несколько.

Побочные эффекты и недостатки

Одним из основных преимуществ липомассажа является отсутствие побочных эффектов. Это возможно благодаря неинвазивному характеру процесса. Процедура похожа на глубокий массаж, и пациенты часто говорят, что чувствуют себя очень расслабленными во время сеанса. Противопоказания к лечению включают беременность, наличие варикозного расширения вен, расположенных в пределах запланированной области лечения. Стоимость зависит от области лечения и потребностей пациента. Детали плана лечения обычно обсуждаются во время консультации. В среднем одна процедура на одну зону обойдется в 2500 рублей.

Заключение

Очевидно, что LPG-массаж обладает практически всеми достоинствами, которые мы описали в разделе, посвященном преимуществам лазерной липосакции. При этом процедура гораздо менее травматичная и очень приятная. Стоимость LPG-массажа в разы меньше, а эффективность зачастую бывает не хуже. Особенно если массаж совмещается с правильным питанием и выполнением рекомендаций врача.