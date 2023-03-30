 

Мнение: Идея российского официоза

30.03.2023, 0:20, Разное
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Кстати, к предыдущему: за неимением и неумением игры хоть в какой-то позитивной идеал, у нынешней кондово-бандитской РФ имеется одна Единая Идея для всего, которую она продвигает с упорством робота-маньяка: это идея Отрицания Свободы. Все люди, претендующие быть “идеологами путинского режима”, практически только и делают, что на разные лады пляшут вокруг одного утверждения: к свободе не просто не надо стремиться – надо еще и твердо знать и верить, что никакая свобода в принципе невозможна, что это величайший обман, морок, сатанинское изобретение, свободы нигде нет и не было никогда, всякий говорящий о ней по определению мошенник и наймит, а скорее всего – шпион, в крайнем случае – иноагент и уж точно – либерал.

Причем именно – никакой свободы. Нет, и никогда не было ни свободы выбора, ни свободы торговли, ни свободы слова. Не было свободы собраний, никто и никогда не мог свободно самовыражаться, а уж про словосочетание “свободная любовь” и говорить нечего, поскольку во всем мире не бывает ни свободы, ни любви, а есть опять же только иноагенты и проклятый Запад.

Что любопытнее всего – эти мантры упали на хорошо подготовленную почву. Спросите любого человека на улице любого русского города – он согласится со всеми вышеприведенными тезисами по всем без исключения пунктам. И еще много дополнит сверху, горячась и размахивая руками, так что вам будет нелегко от него отделаться.

В общем, “отрицание свободы” – вполне себе идеология, принятая в РФ за основу в рабочем порядке. У нее один минус – наличие этого самого минуса. На чистом отрицании (пусть даже с ним все согласны) трудно выстраивать целеполагание. “Хорошо, – говорят добрые (на самом деле нет) русские люди. – Никакой свободы нет, мы записали. А что есть?”

Ответа они не получают.

Источник: Размышления вольного социолога


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