Мнение: Рост продолжительности жизни в России, падение в США и кризис американского патриотизма

1. В России за один только 2022 год ожидаемая продолжительность жизни отыграла назад почти все потери за два предыдущих года пандемии ковида, поднявшись на рекордные 2,7 года до показателя в 72,8 года (ссылка). Быстрый рост продолжился и в нынешнем 2023 году – судя по показателям смертности, которая в феврале оказалась рекордно низкой с 1979 года, уже в марте (то есть вот прямо сейчас) ОПЖ в России должна побить доковидный рекорд (73,5 года). Блогер Genby пишет (ссылка):



Кривая смертности возвратилась к доковидным временам и ставит новые рекорды. Заметим, что рекорды снижения бьет абсолютное число смертей. А если считать стандартизованный коэффициент смертности (СКС), то снижение смертности , просто небывалое. Ведь, если привести 1946 год к такой же возрастной структуре населения, как в 2023 году, то 1 млн человек смертности превращается в три млн. смертей.

С другой стороны эффект снижения смертности может быть временным: те люди которые должны умереть сейчас, умерли во время эпидемии.

Сравнивать смертность можно только по СКС. Стандартизованный коэффициент смертности — условная гипотетическая величина для сравнения коэффициента смертности на различных территориях и в различные периоды времени, которая свидетельствует о том, какова была бы величина смертности при устраненных различиях в возрастном составе населения. Рассчитывается как среднее арифметическое возрастных коэффициентов смертности, взвешенных по доле возрастных групп в стандартном населении.

2. В США тем временем продолжительность жизни сократилась почти на 3 года – с 78,8 лет в 2019 году до 76,1 года по итогам 2021 года. Конечно, здесь огромную роль сыграла эпидемия ковида. Однако в других странах со сравнимым уровнем дохода ожидаемая продолжительность жизни в 2021 году уже начала восстанавливаться, тогда как в США падение продолжилось (ссылка):





По ссылке перечисляются причины такой ситуации: в США нет универсальной бесплатной системы здравоохранения, американцы слишком много едят и страдают от переизбытка калорий, народ массово сидит на опиоидных обезболивающих и мрёт от передозировки, свобода продажи оружия ведёт к росту числа жертв перестрелок и масс-шутингов… В общем, похоже, что речь идёт не о затянувшихся последствиях эпидемии, а о полномасштабном социальном кризисе. Лично я бы добавил к списку проблем американскую повесточку, причём не просто добавил бы, а поставил бы её на первое место. За последние 20 лет марксисты из Демпартии создали в США настолько уродливую и удушающую систему срамной ереси, что простые американцы лишились надежды и смысла жизни, они чувствуют себя изгоями в своей собственной стране.

3. Патриотизм — одна из главных традиционных ценностей, а традиционные ценности в США переживают сейчас глубокий упадок (ссылка 1, ссылка 2):

Согласно опросу Wall Street Journal/NORC, некоторые «традиционные» американские ценности пошатнулись, показывая, что жители США придают гораздо меньшее значение таким вещам, как рождение детей, участие в общественной жизни и религии, чем даже четыре года назад.

Только 23% взрослых в возрасте до 30 лет заявили, что иметь детей очень важно, а из 1019 респондентов 78% говорят, что не уверены, что жизнь их детей будет лучше, чем их собственная. <…>

В целом, 38% ценят патриотизм, что резко ниже показателя 70% в 1998 году, когда Wall Street Journal впервые задал этот вопрос [в рамках опроса]. Ценности молодых американцев также сильно отличаются от ценностей их родителей, бабушек и дедушек. Только 23% людей в возрасте 18-29 лет ценят патриотизм по сравнению с 59% людей старше 65 лет. <…>

Примерно такие же цифры и в отношении религии: 39% говорят, что считают её очень важной, тогда как в 1998 году так считали 62%. <…>

Резкие различия в приоритетах проявляются и по партийным линиям. Что касается республиканцев, то 53% говорят, что религия для них очень важна, по сравнению с 27% демократов. Если смотреть на ответы по возрасту, около 31% молодых респондентов заявили, что религия очень важна для них, тогда как среди пожилых людей этот показатель составляет 55%.

Опрос также показывает, что американцы становятся гораздо менее толерантными. Четыре года назад, когда задавались те же вопросы, 80% американцев считали толерантность очень важной — с тех пор это число упало до 58%. <…>

Единственный приоритет, возрастающий для американцев: деньги. Сейчас его считают важным 43% американцев по сравнению с 31% в 1998 году.

Что же, традиционные ценности не зря стали таковыми. Да, быть патриотом, уважать религию и семью в США немодно. Однако будущее будет принадлежать именно тем, кто эти немодные ценности считает важными для себя.