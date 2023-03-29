 

Стася Милославская отреагировала на слухи о свадьбе с Александром Петровым

29.03.2023, 22:45, Разное
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Александр Петров уже третий год состоит в отношениях со Стасей Милославской. Влюбленные не скрывают свои чувства и часто появляются вместе на публике. На днях актер пришел на премию Художественного театра МХТ им. Чехова в одиночестве. Ее учредил худрук Константин Хабенский с целью поддержки молодых артистов (до 35 лет). Папарацци смогли рассмотреть обручальное кольцо на руке Петрова, о чем сообщает PeopleTalk.

34-летний актер поднял правую руку, засветив кольцо на безымянном пальце. Затем к нему подошел телеведущий Вадим Верник. Заместитель художественного руководителя театр обнял Александра. После они вместе принялись позировать фотографам. Стася Милославская уже отреагировала на слухи о переменах в их паре. Девушка заверила, что Александр не предлагал ей выйти за него замуж.

Мне ничего не предлагали. Может, кому-то другому? — с юмором ответила она Telegram-каналу “Антиглянец”.

Александр Петров и Стася Милославская

Слухи о романе Александра и Стаси появились летом 2019 года. До этого актер встречался с Ириной Старшенбаум. Впервые Александра и Стасю заметили на фестивале “Кинотавр”. Они долгое время не афишировали отношения. Но в итоге влюбленные публично объявили о том, что вместе.

Напомним, в прошлом году Петров снялся в эротической драме “Непослушная” вместе с Асей Резник. В производстве фильма также приняли участие Ян Цапник, Семен Арзуманов, Владислав Ветров, Анна Чурина и Никита Тарасов. Режиссером и автором сценария выступил Дмитрий Суворов, оператором-постановщиком – Павел Капинос, знакомый зрителям по таким проектам, как “Духless 2”, “Хардкор”, “Номинация”, “Беспринципные”, “Последний богатырь: Корень зла” и “Последний богатырь: Посланник тьмы”.

Александр ПетровСтася Милославская


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