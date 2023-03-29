Марина Федункив: “Свою “норму стресса” я выполнила”

Вы как-то сказали, что ваши героини нравятся зрителям, потому что они узнают в них себя. Тамара из “Кафе “Куба”” тоже подходит под это определение? У нее достаточно распространенный для нашей страны психологический типаж?

Думаю, что тут все немного сложнее. Да, кто-то узнает себя и принимает их как самих себя. Кто-то другой видит в моих героинях то, чего ему самому не достает. Ну, а кто-то замечает свои недостатки, и они его раздражают. Моя Тамара — та самая предпринимательница из “нулевых”, которую каждый встречал на своем пути или же был на ее месте. Она — один из символов тех лет для нашей страны, а значит, точно не оставит никого равнодушным.

Действие сериала происходит в начале 2000-х, время, по которому сейчас многие ностальгируют. А какие воспоминания этот период вызывает у вас?

У прошлого есть одна особенность — мы запоминаем только хорошее. Для меня “нулевые” — счастливое время, эпоха КВН, успех нашей команды “Добрянка”. Ну и конечно же музыка — весь этот саундтрек модных, как нам тогда казалось, дискотек. Я и сама давно хотела записать песню в стиле нулевых. Съемка в “Кафе ”Куба”” меня к этому подтолкнула. 14 марта выйдет песня “Придорожное кафе”, для которой даже обложка сделана в духе 2000-х. Кстати, эта песня прозвучит и в сериале.

По сюжету, вашей героине Тамаре приходится находить общий язык с человеком, которого она ненавидит. Причем у нее есть на это веские причины: сложновато сочувствовать и помогать женщине, к которой когда-то ушел твой муж. Почему, на ваш взгляд, Тамара оказывается настолько великодушна к Наталье?

В Тамаре живет инстинкт спасательницы, присущий многим нашим женщинам — ей обязательно нужно кому-то помочь, спасти, кого-то пожалеть. К тому же, многие женщины склонны помогать друг другу. Тамара — не исключение. Иногда для этого приходится переступать через себя, свои принципы, но в целом это про человечность, про внутренний вопрос: “Если бы я была на ее месте, как бы я поступила?”. Это история двух женщин, которые, вроде, такие разные, но в то же время очень похожи друг на друга.

Со стороны кажется, что вы с Марией Смольниковой очень разные актрисы. Насколько легко вам работалось друг с другом? Удалось ли подружиться? Может быть, вы даже ходили на какой-нибудь спектакль Марии в театре?

Очень просто. Я считаю Машу очень талантливой актрисой, уникальной в своем роде. Для нее съемка в сериале — это новый опыт, но она с ним прекрасно справилась. И я уверена, что наш тандем в “Кафе ”Куба”” получился очень органичным. На спектакли к Маше я ходила дважды — непосредственно в МХТ в Москве и на гастролях в рамках “Золотой Маски” в Питере.

Во многом история двух главных героинь в сериале — это про прощение. Психологи часто говорят о том, как важно уметь не держать в себе обиды на других людей. Вам самой это удается?

Да, прощать я научилась. Не без труда, но все же. В жизни каждого человека наступает момент, когда он понимает: чтобы двигаться дальше, нужно оставить все свои обиды. Без этого развитие невозможно. Такие моменты были и у меня. Необязательно встречаться с человеком и говорить ему о том, что прощаешь. Можно это сделать и для себя, главное — от чистого сердца.

В одном из недавних интервью вы сказали, что русские женщины привыкли сами решать проблемы, и некрасовское “коня на скаку остановит, в горящую избу войдет” имеет под собой почву даже несколько столетий спустя. Не кажется ли вам, что Тамара — наглядный пример такой женщины? Что, на ваш взгляд, должно произойти, чтобы женщины в России изменились и перестали брать все на себя?

Наверное, мужчины в один момент должны стать ответственными. Кроме того, у многих из нас уже вошло в привычку взваливать на себя все и делать самим. Тут не только мужчины должны измениться, но и мы, женщины, тоже должны им довериться. Быть сильной и независимой для многих — это их зона комфорта, придется из нее выйти.

А, может, наоборот — это хорошее качество?

Все должно быть в меру. Лично я сегодня их тех женщин, кто учится максимально доверять мужчине — и решения, и дела, и поступки. Но, доверять — это не значит самой из себя ничего не представлять, не быть самодостаточной. При этом я прекрасно понимаю всех, кто тащит все на себе, я сама была такой и очень сопереживаю.

В этом году вы отметите вторую годовщину свадьбы со Стефано Маджи. Как вам самой кажется, изменила ли вас семейная жизнь?

Не могу сказать, что именно свадьба что-то изменила, мы ведь вполне осознанно пришли к решению узаконить отношения. Скорее я в целом менялась и меняюсь, когда в моей жизни появился Стефано. С ним я стала спокойнее: раньше я много переживала по любому поводу, то теперь все как рукой сняло. Свою “норму стресса” я выполнила. (Смеется) Смогла, наконец, расслабиться: не искать “горящие избы”, не останавливать коня на скаку. Не скрою: иногда я, как и прежде, порываюсь сделать все сама, но теперь меня мягко тормозят, да я и не особо сопротивляюсь.

Вы — из тех редких знаменитостей, кто честно рассказал о своем прошлом тяжелом опыте абьюзивных отношений. К сожалению, это актуальная проблема в нашей стране. Существует точка зрения, что для женщин, которые с этим сталкивается, важно видеть и слышать подобные истории от публичных личностей, поскольку это может помочь им выйти из ситуации. Насколько для вас было сложно говорить на эту тему открыто?

Я понимала, что об этом нужно говорить, потому что множество женщин оказываются в таком же положении, при этом один на один с проблемой. Конечно, тема была очень болезненной лично для меня. Поэтому с моей командой решила, что всего один раз, но максимально подробно расскажу об этом опыте в своей книге “Жизнь сквозь смех”, отвечу там на вопросы, которые мне пачками сыпались в социальные сети, дам советы. И после закрою эту тему. Я понимаю, почему так происходит, почему женщина годами терпит абьюз. Понимаю, что мои откровения, мой опыт уже помогли другим, как минимум, осознать, что сосуществовать с абьюзером — ненормально. Какие бы для этого ни были оправдания: дети, семья, содержание. Мой пример доказывает, что из таких отношений можно выйти, более того, построить свою личную жизнь после абьюза.

Для многих женщин вы — пример того, как можно наплевать на цифры в паспорте и быть счастливой. В мире уже достаточно сложно кого-то удивить тем, что у женщины после 40 может быть и классная карьера, и успешная личная жизнь, но в России проблема эйджизма стоит достаточно остро. Как вы думаете, сможем ли мы когда-то наконец преодолеть все эти предубеждения?

У меня и песня есть с текстом: “Цифры в паспорте — не главное, ведь важнее молодость души”. Я искренне считаю, что это так. Тем более, сейчас совсем другое поколение женщин — они не выбирают себе какую-то одну роль, а стремятся быть успешными во всём. У меня очень много подруг — умниц и красавиц — которым за 40, за 50, и они не боятся начинать что-то новое: открывать свое дело, менять работу, влюбляться, выходить замуж. Нужно рассказывать о таких женщинах. Их истории мотивируют других, доказывают, что нет ничего невозможного.

Для миллионов людей в нашей стране вы — мама Коляна из “Реальных пацанов”. В этом году сериал должен вернуться с новым сезоном. Как считаете, почему “Реальные пацаны” все еще нужны людям?

“Реальные пацаны” — это уж больше, чем сериал. К нашим героям зрители относятся как к своим родным: переживают за них, меняются вместе с ними, ждут, когда они вернутся. Поэтому будем снимать столько, сколько возможно, мы не можем просто так взять и отпустить эту историю, не можем “предать” зрителей.

Видели ли вы уже сценарий?

Да, могу заверить, что все ваши любимые герои будут, и “мама Коляна”, конечно, тоже. Режиссер проекта Жанна Кадникова вновь нашла интересный поворот в истории, вам точно понравится.

Раньше вы рассказывали, что многие зрители настолько ассоциируют вас с вашей героиней, что считают, что у вас действительно муж — Армен, а сын — Колян, даже писали и какие-то советы давали. Сейчас уже зрители научились отличать вас от популярного персонажа?

Я уже и сама поверила, что я мама Коляна! (Смеется) Мне даже приятно, что, по версии зрителей, у меня есть еще одна семья, сериальная. Конечно, я уже давно не просто “мама Коляна”, а актриса, которую знают по имени и фамилии. Большинство зрителей подписаны на меня в социальных сетях, наблюдают за мной и на экране, и в жизни.

Продолжают ли благодарные зрители писать вам в личные сообщения? Может быть, чей-то отзыв растрогал вас до слез?

Пишут и правда очень часто. Я стараюсь читать все комментарии и личные сообщения. Обычно благодарят, что лучшие периоды их жизни связаны с нашим сериалом, что моя Марина — “мама Коляна” — научила принимать и любить себя, помогла выйти из депрессии и построить семью. Например, одна девушка нашла себе мужа благодаря общему увлечению — “Реальным пацанам”.

Вы часто говорите о том, что вы — не певица. Но ваши песни любят, поют и ждут новых. Сейчас вы занимаетесь музыкой больше для собственного удовольствия или для слушателей, которые ждут новых синглов?

Я начинала петь по зову сердца, а теперь пою и по зову слушателей. (Смеется) Довольно частому зову, скажу я вам. Только в новогоднюю ночь мы с коллективом несколько выступлений отработали. Да, я, как и прежде, не считаю себя певицей, я — поющий персонаж. В чем отличие? Я больше отыгрываю, проживаю песню на сцене. У меня и программа, в которой не только песни, но и комедийные скетчи. Со мной на сцене еще четыре артиста и у всех свой образ. При этом не люблю халтуры. Песни у меня пусть и веселые, но над аранжировками и их производством работают ведущие профессионалы своего дела.

Ваши песни — это во многом про юмор и невероятную самоиронию. С последним качеством у людей часто “все сложно”. Всегда ли вы умели относиться к себе с юмором? Или этому пришлось учиться?

Умение юморить и иронизировать всегда было моей “фишкой”. Когда я поняла, что эти качества делают меня привлекательной, выделяют из всех, я стала этим пользоваться, гордиться тем, что это у меня есть. И классно, что умению смеяться над собой у меня учатся близкие, мои зрители и подписчики.

С юмором сейчас очень двойственная ситуация. Вроде как смеяться можно над всем, но при этом невозможно предсказать, не обидит ли или не оскорбит ли кого-то твоя шутка. На ваш взгляд, не убивает ли саму природу юмора тот факт, что комику нужно хорошенько задуматься, прежде чем пошутить?

Поскольку юмор ориентирован в первую очередь на человека, нет ничего такого в том, что каких-то тем мы избегаем. Меняется общество — меняется и юмор. Это как сказать что-то: можно ляпнуть, не подумав о последствиях, и потом доказывать, что ты не то имел в виду. Так же и с юмором.

Скоро выйдет новый фильм с вашим участием — “На Рубле без рубля”. Расскажите подробнее про вашу героиню. Почему этот проект стоит посмотреть?

Я играю роль мамы героини Лики — красавицы, у которой не складываются отношения с ее малолетней дочерью. Фильм — это и грустная, но в то же время и очень ироничная история о том, что ни в коем случае нельзя сдаваться, даже если ситуация, на первый взгляд, безвыходная.

Какие еще новые проекты ожидаются у вас в ближайшем будущем?

Сейчас у меня все время занято двумя главными премьерами моей весны 2023: 13 марта на телеканале ТНТ выйдет сериал “Кафе ”Куба”” о “нулевых”. Вторая премьера — релиз песни “Придорожное кафе”, на которую меня вдохновил этот сериал. Под нее, кстати, и концертную программу немного переписали, с которой поедем в тур.