 

Желтый, белый, коричневый: какие цвета актуальны для весенней обуви

29.03.2023, 22:00, Разное
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Весной гардероб преображается во многом с ожидаемыми стилистическими решениями и дизайнерскими акцентами. Легкие светлые платья нежных тонов хоть и предсказуемы, но неизменно любимы всеми. Впрочем, разнообразие сочетаний в основных предметах одежды и возможность вносить контрасты за счет аксессуаров помогают оживлять любые наряды.

Обувь в весеннем гардеробе играет особую роль. С ее помощью можно корректировать, дополнять и подчеркивать образ, и также есть смысл рассмотреть ее в отдельном порядке. В частности, обратив внимание на цветовые тенденции текущего сезона.

Какие цвета актуальны для весенней обуви 2023 года?

1. Желтый

Туфли желтого цвета – прекрасный пример проявления весеннего духа, напоминающего о солнце и ярких садовых красках. И конечно, это решение будет уместно как элемент композиции, например в тандеме с черным или серым кожаным плащом.

2. Белый

Этот цвет можно воспринимать как рискованный в контексте весенне-летнего сезона в принципе, но не всегда. Сегодня разнообразие белых босоножек, мюлей и кроссовок таково, что всегда можно будет разбавить консервативность белого цвета интересными дизайнерскими ходами.

3. Металлик

Серебристые оттенки сегодня в тренде, что наблюдается и в сегменте обуви. Но и в этом случае можно пойти дальше, выбирая элегантные и утонченные модели.

4. Коричневый

Поскольку сейчас популярны преимущественно светлые тона, темная обувь на контрасте будет особенно выигрышно смотреться. Это совсем не значит, что надо отдавать предпочтение черному цвету, но шоколадно-коричневый в некоторых образах будет уместен как ни один другой оттенок.

5. Розовый

Цвет Барби всегда сохраняет определенные позиции в модных тенденциях. Вопрос лишь в оттенках и способах применения. В данном случае применительно к обуви актуален более мягкий, нежно-розовый оттенок.


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