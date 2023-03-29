Агата Муцениеце: “Ради кино готова побриться налысо”

Агата, для меня было откровением узнать, что ты не просто актриса, но и специалист по китайской филологии. Как тебя туда занесло?

Начну с того, что в моей семье никто не думал, что я стану актрисой. Поэтому сначала, по мнению моих родителей, надо было получить «нормальную» профессию. Помню, мама тогда пригрозила: «Если не поступишь в университет, тебе конец. Ну я и нашла факультет с самым маленьким конкурсом. С тех пор всем вру, что китайский знаю как родной. А на деле — всего-то пару фраз. (Смеется)

А что тебя потянуло в Москву поступать во ВГИК?

Я же с детства об этом мечтала: с малых лет ходила в студию, участвовала во всех конкурсах чтецов. И эта идея меня никогда не отпускала. Однажды, уже окончив филологический, я лежала на кровати и думала: «Ну как это я не попробую поступить на актерский? Потом ведь всю жизнь жалеть буду». Сборы были очень быстрыми. (Улыбается)

Как проходили вступительные, помнишь?

Была огромная очередь. В кабинет, где сидела приемная комиссия во главе с нашим мастером Александром Яковлевичем Михайловым, мы заходили по пять человек. Читали стихотворение, прозу, танцевали. А меня попросили еще и спеть. На этот случай у меня был заготовлен хитрый план. Я знала одну малоизвестную песню на грузинском. Ее и спела, рассчитывая, что в приемной комиссии все равно никто не знает ни слов, ни мелодии. А значит, можно не бояться облажаться. И только после поступления мне пришлось сознаться — петь я не умею вообще.

ВГИК ты окончила с красным дипломом. Расскажи, как это — всем нравиться?

А я и не всем преподавателям нравилась, но вот их дети очень любили «Закрытую школу», в которой я снималась. Экзамен по танцам, например, я провалила. Но за фотографию с дочкой учительницы мне поставили «отлично». А последний год я почти совсем не появлялась во ВГИКе — у меня было по 20 съемочных дней в месяц. Даже на дипломном спектакле у меня была роль с одной только фразой: «Ваш кофе». У меня совершенно не было времени репетировать. И вот за эту крошечную роль мне поставили пятерку. Но, другой стороны, к тому времени я была уже достаточно известной и всегда могла предъявить «Закрытую школу» как результат моей учебы.

Агата Муцениеце и Эдгар Шабанов

Сейчас в твоей биографии довольно много успешных проектов — не только фильмы, но и YouTube-шоу «Честный развод». Есть ли какая-то сфера, в которой ты еще хочешь себя попробовать?

Очень хочу в космос, посмотреть — действительно ли круглая Земля. А вдруг нет? И ведь побывать там я могла. Но когда был конкурс, в котором в итоге выбрали Юлию Пересильд, меня даже не стали рассматривать — из-за паспорта гражданки Европы. Был даже смешной случай. Сидим на ужине вместе с Климом Шипенко и я ему рассказываю: «Представляешь, объявили, что какой-то русский режиссер полетит в космос». Все наши друзья в этот момент еле сдерживают смех, а я не понимаю, почему. И тут он говорит: «Вообще-то этот режиссер — я».

Ты очень позитивный человек, что тебе дарит такой настрой?

Можно было предположить, что несколько чашек кофе, но нет — у меня и без кофе гиперэнергичность.

А после спектаклей ты не бываешь истощена?

Никогда. Но был один случай. Мы первый раз играли спектакль «Эти свободные бабочки (Закрой глаза)». Я очень переживала — все же в первый раз такую большую роль на сцене играть. Все боялась забыть текст. И в итоге забыла. У нас с Аристархом Венесом была как раз сцена пикника. Мы сидим на полу, я ему подмигиваю, мол, подскажи, что там по тексту-то. А он, видимо, и сам забыл, начал копошиться в карманах. В общем, пауза сильно затянулась, а мне даже никакая импровизация в голову не идет — напрочь забыла, о чем мы вообще разговаривать должны. Мы еле вырулили из этой ситуации. К счастью, зритель ничего не заметил. Но после этого спектакля меня накрыло — хотелось сидеть и молчать. Все 12 минут.

А ты волнуешься, когда выходишь на сцену?

Каждый раз. Как-то во ВГИК к нам приходил с мастер-классом Владимир Вдовиченков. Я его слушала, открыв рот. Он же для меня бог был, к тому же из «Бригады». И он сказал: «Если вы перестали волноваться перед выходом на сцену, уходите из профессии. Если тебе стало все равно — иди домой».

Я вот сейчас заметил, что у тебя появилась челка. Про девушек говорят, что такие перемены во внешности не происходят просто так…

Так она же не настоящая — накладная. Это мне художник по гриму посоветовал, когда искали новый образ для фильма, который начнем снимать в марте. В актерской среде такие челки сейчас тренд: надо — налепил, не нужно — снял. Лично мне очень нравится.

Менять образы в жизни — это твое или нет?

У меня много было экспериментов в молодости — я и блондинкой была, и шатенкой. Сейчас больше склоняюсь к естественности. Поняла, что природа лучше знает, как тебе идет. И только я стала придерживаться натуральности, как обнаружила седой волос! Пока планирую исправить это нетрадиционными методами — где-то прочитала, что для сохранения молодости волос надо дома крутиться против часовой стрелки. Вдруг сработает. Но ради кино могу хоть налысо. Потому что парик всегда в кадре видно.

Ты актриса, а это значит — постоянно грим, макияж. Как ухаживаешь за собой?

Из-за того что меня все время красят, в обычной жизни я отдыхаю от косметики. Мне нравится чистое лицо. Единственная необходимая вещь в моей косметичке — это увлажняющий крем. Ну и тушь. Иногда использую легкий увлажняющий тон, когда надо на пробы. И всегда завидую девушкам, которые умеют носить красную помаду. У меня есть дурацкая привычка — губы подкусывать. С красной помадой это будет выглядеть ужасающе!

А к спектаклям ты красишься сама или прибегаешь к помощи гримеров?

Сама я и не умею, и не люблю. Поэтому всегда доверяюсь профессионалам.

А прическу делаешь сама?

Я люблю плести косы — и себе, и дочери.

Что сейчас в твоем репертуаре, над чем работаешь?

В середине марта стартуют съемки полного метра — это будет семейная история про вдохновение, про то, как найти себя, если ты себя потерял. Еще я выступлю на сцене — вы будете в шоке. Но пока об этом рассказывать нельзя.

Меж тем ты не перестаешь быть видеоблогером…

Это уже даже не работа, а видеодневник моей жизни — камера всегда со мной.

В соцсетях у тебя два миллиона подписчиков. Посоветуй, как можно быстро раскрутить свою страничку?

Я поняла, что люди очень любят скандалы. Особенно если ты человек публичный. Когда у меня с первым мужем произошла большая ссора, еще не развод, ко мне сразу привалило много подписчиков. Я даже удивилась: «Вам что, так интересно, что у меня все плохо?».

Как справляешься с негативом в соцсетях?

Отношусь ко всему просто. Если людям хочется выплеснуть раздражение под моей фотографией — пожалуйста, могу даже специальную рубрику сделать, если вам от этого станет лучше. У меня ведь тоже много мыслей в голове, когда я просматриваю ленту соцсетей. Там все такие успешные, красивые — у всех все зашибись, кроме тебя. И кажется, что ты единственный лузер во всем мире. Эти мысли начинают тебя потихоньку съедать, если сам не остановишься.

В такие минуты что ты предпринимаешь?

Иду в тренажерку. (Смеется) Сейчас на новом рабочем месте мне сказали сбросить как минимум 3,5 килограмма. И знаете, сколько ушло за месяц? Всего 600 граммов! А раньше могла два дня не поесть — и быть супер стройной! Я заметила, кстати, что к спорту нельзя относиться как к обязанности, нельзя себя заставлять. Тренировки — это ведь очень хорошая перезагрузка не только для тела, но и для нервной системы.

Когда понимаю, что меня начинают съедать дурацкие мысли — это не успеваю, сюда не сходила, то не сделала, книгу не прочитала, а все все успели, — просто иду в зал, встаю на эллипс и включаю какой-нибудь сериал. И все нормально.