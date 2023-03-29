 

Shortparis выпустили саундтрек к сериалу “Фишер”

29.03.2023, 21:23, Разное
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В день выхода финального эпизода сериала “Фишер” группа Shortparis выпустила оригинальный трек “В первый раз”, записанный специально к основанному на реальных событиях детективному триллеру more.tv. Главные роли в шоу исполнили Иван Янковский и Саша Бортич. Новая композиция стала первой песней коллектива, записанной без клавишника Александра Гальянова, который покинул команду в 2022 году.

Трек получился очень личным, прежде всего на уровне гармонии. Кажется, что именно так звучит наше детство. Текст не привязан к сюжету сериала, но в некоторых моментах до неприличия попадает в него. Мы говорили с создателями “Фишера” о насилии, которое незаметно, но повсеместно растворено в обществе на базовом уровне. Я вспомнил свою первую наивную жестокость из детства — столь захватывавшую меня игру в сжигание муравьев под линзой. Однажды в четыре года я провел так весь день. А к вечеру, опьяненный количеством произведенных смертей, шатаясь побрел домой, где меня тошнило до следующего утра. Страшно и странно было вдруг вспомнить об этом забытом эпизоде жизни, да и обо всем том волшебном, но жутком мире, что окружал нас в детстве, — рассказали участники группы.

“Фишер” — мрачный и брутальный триллер, отсылающий к такой классике жанра, как “Настоящий детектив”. Также источниками вдохновения для создателей сериала стали работы Дэвида Финчера (“Семь”, “Охотник за разумом”) и американская версия “Убийства”. По сюжету в районе правительственных дач на Рублевском шоссе в 1986 году одного за другим убивают подростков. Интеллигентный следователь Валерий Козырев (Александр Яценко), его дерзкий напарник из Ростова Евгений Боков (Иван Янковский) и совсем молодая следователь Наталья Добровольская (Саша Бортич) начинают расследование, даже не подозревая, как сильно оно изменит судьбу каждого из них. Единственный свидетель, способный опознать маньяка, — школьник Игорь, родители которого совсем не в восторге от контактов сына с милицией.

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