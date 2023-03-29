Тося Чайкина: “Раньше я не понимала, что мои “недостатки” и непохожесть — мое преимущество”

Семья

У меня в семье все музыканты. Мама с бабушкой часто брали меня с собой на вокальные конкурсы: иногда я ездила как участник, а иногда была в качестве мебели, когда на сцене выступали взрослые. Никогда не забуду, как мы поехали на музыкальный конкурс в город Кохтла-Ярве в Эстонию на автобусе из Санкт-Петербурга. Мне было 11 лет — в этом возрасте кажется, что время движется очень медленно: мы ехали, и всю дорогу я слушала свой CD-плеер. Автобус, солнце, бьющее в лицо через стекло, и музыка в ушах. Ощущение путешествия и счастья.

В школьные годы, пока все мои одноклассники гуляли, я два раза в неделю отправлялась в музыкальную школу. И даже если у меня не было дополнительных занятий, я приходила домой, делала уроки и садилась за инструмент. В то время для меня это было мучением. Ведь я хотела жить легко и делать лишь то, что нравится. Но сейчас благодаря тем «мучениям» я могу позволить себе жить в свое удовольствие: вставать когда хочу и делать то, что люблю. В общем, живу так, как и мечтала в детстве.

Я училась в училище Римского-Корсакова, где преподавала моя мама. На третьем курсе я познакомилась с Андреем Запорожцем, которого слушала с 13 лет в составе группы 5’nizza. В его сольный проект SunSay я была влюблена и знала наизусть каждую песню. Андрей был очарован моим вокалом и предложил поехать с ним на гастроли. Для меня это был знак, что нужно уходить из колледжа. К тому времени набралось уже немало долгов и было жуткое отторжение к учебному процессу: многие преподаватели старались загасить индивидуальность в музыкантах, чувствуя свою власть.

Мне кажется, если ты учитель — твоя миссия заинтересовать и сделать так, чтобы ученик полюбил предмет. Но в колледже таких преподавателей были единицы. Мне пришлось соврать маме и сказать, что я беру академ, но обязательно вернусь и доучусь. При таком условии она согласилась отпустить меня, а когда узнала, что я не собираюсь возвращаться, была сильно расстроена. Только через три года, когда мама увидела, как люди вместе со мной поют мои песни, она смогла принять мой выбор. Дальше я чувствовала от нее лишь безграничную любовь и поддержку.

Костюм — BRMSK

Музыка

В 18 лет я написала музыку для балета Adulte, который можно было увидеть на Новой сцене Александринского театра. Его показывали лишь два раза, но в обоих случаях я была в зале и получила невероятное наслаждение. Еще одна моя работа, которой я очень горжусь — саундтрек к сериалу «Беспринципные». Это одна из моих любимых песен. Я с легкостью ее написала по поставленной задаче.

Сериалу уже три года, а я до сих пор получаю фидбэки от людей, которые говорят, что не пропускают титры, потому что им очень нравится песня. Кино, балет, спектакль — это рамки, в которых тебе нужно сделать ярче визуальную составляющую. И я получаю невероятное удовольствие от процесса написания песен не для себя. Мне интересно двигаться в эту сторону, поэтому я всегда открыта для новых предложений.

Очень хочется опубликовать на платформах всю свою музыку, написанную в период с 2013 по 2018 год. Тогда у меня были сольные проекты Tosyachai, Berry Trail, Inner Tones, но я стеснялась выпускать треки от одного имени, боялась, что меня не поймут. Теперь я знаю, что, наоборот, надо радоваться своей творческой многоликости, ведь это так прекрасно, когда в тебе звучит разная музыка.

Топ, юбка — все BRMSK

Раньше я была зависима от состояния влюбленности. Сейчас успокоилась, удалила из головы установку «писать песни только когда бабочки в животе» и нашла множество других инструментов для вдохновения. Любовь — она же везде и во всем, ее нелегко разглядеть и иногда сложно проявить, но именно любовь во всех проявлениях движет нами.

Меня вдохновляют добрые, открытые люди, природа, путешествия, кино, книги, фотографии, картины, музыка… Однажды я загорелась идеей написать песню про друзей, сидела на заднем дворике одного кафе в компании и написала за час трек «Друзьям».

Иногда, когда пытаюсь уснуть, мне может прийти в голову уже готовая песня, и тут надо делать выбор в пользу сна или творческой энергии, которая рвется наружу. Когда выбираю сон, засыпаю с надеждой, что утром буду помнить то, что пришло в голову. И каждый раз сильно расстраиваюсь, если идея исчезает бесследно. Поэтому стараюсь сразу фиксировать все, что слышу в голове.

Личное

Во время пандемии я увидела новость, что участились случаи домашнего насилия. Это подтолкнуло меня поделиться своим опытом абьюзивных отношений, чтобы хоть чем-то помочь тем, кто оказался в похожей ситуации. Моя история получила огромный отклик, и мне захотелось пойти дальше и делать эфиры с психологом, чтобы обсуждать абьюз и то, как выйти из таких отношений.

Я получила множество писем с такими откровениями, что, читая их, не могла сдержать слез. Я была в шоке от того, какие тайны и травмы порой скрываются за идеальной картинкой. К сожалению, я эмоционально не вывезла дальнейшего участия в этом проекте (прямые эфиры с психологами), но знаю, что несколько людей вышли из абьюзивных отношений, включая парней. Значит, все было не зря.

Комбинезон, топ — все BRMSK

Я думаю, что в современном мире каждому жителю мегаполиса нужен психолог. Мы такие хрупкие существа! И жить в таком потоке информации, который бесконечно льется и неосознанно селится в нашем сознании, очень непросто. Так что иметь психолога — это полезно, даже не на постоянной основе. Я пару лет была в терапии, потом был год перерыва. В скором времени хочется опять вернуться к сессиям, так как накопилось много вопросов. Хороший психолог выслушает и поможет найти ответы, выстраивая новые нейронные связи.

Стиль

В школе я была непохожей на всех, и мне это не нравилось. Приходилось подстраиваться под социум, чтобы тебя приняли, а не изгнали. Тогда я не понимала, что мои «недостатки» и непохожесть — мое преимущество и сильные стороны в будущем. Да, я чудаковатая, где-то смешная, немного панк, в каких-то моментах пацанка, но я нравлюсь людям (не всем), потому что честна и не пытаюсь из себя что-то изобразить.

До 2021 года я много экспериментировала с волосами: были и экстремально короткие, и розовые, но сейчас я остановилась на длинных белых. Мне кажется, я наконец нашла себя. Не знаю, что будет дальше, не исключаю, что побреюсь наголо.

Мне сложно описать свой стиль, я то дива невероятной красоты, то бомж. (Смеется)Но если бы пришлось оставить в гардеробе только две вещи, я бы остановила свой выбор на черных легинсах и огромном свитшоте.

Топ, юбка — все BRMSK

ФОТО: ЕКАТЕРИНА КОРОСТЕЙ

СТИЛЬ: МАКСИМ СИНДЕЕВ

МАКИЯЖ: АЛЕКСЕЙ МАКСИМОВ

ПРИЧЕСКА: ИВАН ИВАНОВ

ПРОДЮСЕР: ОЛЬГА ЗАКАТОВА

АССИСТЕНТ ПРОДЮСЕРА: ЕЛИЗАВЕТА КОНДАКОВА