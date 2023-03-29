5 причин смотреть финальный сезон сериала “Ольга” на ТНТ

Развязка историй родных зрителям героев

Ольга, ЮрГен, Чича, Гриша, Ленка, Аня — все эти персонажи давно любимы большой аудиторией за то, что они, хоть и живут свою жизнь на экране, абсолютно узнаваемы, а их проблемы помогают справиться со своими. В финальном сезоне авторы доведут ЮрГена до острого психологического состояния и покажут, к чему могут привести нерешенные проблемы с алкоголем, Ленка попадет в женскую секту, где ей попытаются объяснить ее вечные неудачи с мужским полом, авторы сериала разовьют и романтическую линию Чичи и Фрутеллы, добавят проблем в отношения Ани и Льва — в общем, максимально поднимут ставки для всех героев сериала. Но, несмотря на высоту этих ставок, авторы ведут героев к финалу, а поскольку “Ольга” всегда была доброй комедией, то он обещает быть примиряющим.

Появление новых героев

Ни один сезон “Ольги” не обходится без новых персонажей, которые освежают историю, будут они и в финале. Директора детского дома, в который идут Ольга и Гриша, сыграет популярная актриса Елена Валюшкина, с которой давно мечтала поработать Яна Троянова. Ее героиня будет одной из центровых для нового сезона. Также в сериале появится Федор Лавров, он сыграет мужчину, которым заинтересуется едва не утонувшая в депрессии Ленка. Еще один важный персонаж сезона принадлежит совсем юному актеру Игорю Толстикову, которого отобрали на внушительном кастинге из 150 детей.

Загадочное прошлое Льва, героя Юры Борисова

Ну, а для “старичков” авторы прописали не только множество новых обстоятельств, но и покопались в прошлом некоторых из них — например, зрители наконец узнают предысторию Льва, большой любви Ани, дочки Ольги.

В “Ольге” Юра Борисов начал сниматься еще до своей мировой славы — а сегодня Борисов хорошо знаком сообществу кинематографистов как фактурный российский актер, сыгравший в международных проектах “Купе номер шесть”, “Капитан Волконогов бежал” и других. Лев в “Ольге” всегда привлекал внимание уже своей внешностью — жарким чертановским летом он всегда разгуливал во всем черном и кожаном. Однако драматургически авторы его особо не раскрывали, и потому вдвойне интересно узнать, что он за человек. Новые факты из его прошлого сильно повлияют на отношения Льва с Аней, героиней Ксении Сурковой.

Социальная тема в юмористическом ключе

Желание Гриши взять приемного ребенка и сопротивление Ольги, только выдохнувшей от чужих проблем и воспитания собственных детей — главный драматический движок нового сезона, но при этом сериал, как и прежде, в первую очередь остается комедией. Гриша всеми способами пытается склонить Ольгу к усыновлению: записывает к ней на маникюр детей, включает детские песни, рассказывает счастливые истории из жизни знакомых. Но Ольгу это все раздражает, и отношения едва не рушатся. Однако через все эти препятствия авторы поднимают важный вопрос милосердия и сочувствия к тем, кто оказался лишен родительской любви. Чего стоит только душещипательный монолог героя Максима Костромыкина о том, как он хочет делиться своей любовью с теми, кому ее не досталось при рождении.

Комедийный экшн

Основной локацией традиционно остается Северное Чертаново, но часть съемок проходила также в загородной усадьбе в Рузском районе, где снимали поселение сектантов. Вообще, вся линия сектантов, хоть это и тоже серьезная тема, пропитана ситуативным юмором и экшном — например, когда ЮрГен с большой высоты падает на гору секс-игрушек. Впрочем, актер Василий Кортуков заверил, что падение снимали с каскадером, а его пожалели. Но, например, Яна Троянова сама каталась в бочке, играя одну из сцен, а герой Федора Лаврова стоял на 30-метровом мосту в районе Строгино и был отшлепан настоящей крапивой.