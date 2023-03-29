Скандалы: Владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объяснил, почему не будет отвечать продюсеру Иосифу Пригожину

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отказался отвечать на «грубые» высказывания музыкального Иосифа Пригожина после скандала со слитым в Сеть разговором продюсера

По информации редакции ИА DIXINEWS, на своей странице в соцсетх Иосиф Пригожин «в грубой форме» обратился к бизнесмену и попросил не «учить» его. Владелец ЧВК «Вагнер» в шутку отметил, что не собирается отвечать продюсеру, который позволяет себе критиковать высшее руководство свой страны.

«Потому что человек, который проходится таким образом по высшему руководству страны, имеет вольфрамовые, и я бы даже сказал ванадиевые яйца. Поэтому с моими обычными металлическими соваться некуда»,

— цитирует Евгения Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

Напомним, ранее в Сети появилась запись, на котором Иосиф Пригожин якобы разговаривает с миллиардером Фархадом Ахметовым о политической ситуации в мире и негативно высказывается о российской власти за начало спецоперации по защите республик Донбасса.

Марина Малахова