«Бог обмана» из «тамбовских»

Суд Петербурга отобрал присяжных для слушания дела члена одного из самых известных преступных сообществ прошлого — Михаила Глущенко.

Михаил Глущенко, в криминальных кругах известный под кличками Хохол и Тренер, приехал в Ленинград из Алма-Аты в 1982 году. К тому времени в его багаже было звание мастера спорта международного класса по боксу и участие в групповом изнасиловании несовершеннолетней в 1979 году, за что он полтора года провел в психиатрической больнице. Это, однако, не помешало ему поступить в Ленинградский институт холодильной промышленности: всем нужны собственные чемпионы.

Глущенко в институте фактически не учился, а занимался как раз подготовкой этих самых чемпионов. Его даже после получения диплома распределили не по специальности «инженер холодильных установок», а тренером в спортобщество «Трудовые резервы». Там он действительно воспитал парочку чемпионов и получил звание заслуженный тренер РСФСР. И там же начал вербовать «пехоту» в рэкетирские банды, которые в 90-х станут фактической властью в стране.

В 90-е Глущенко считался правой рукой лидера «тамбовского» ОПС Владимира Барсукова (Кумарина). Свою криминальную карьеру оба начинали еще в 80-е, а в 90-е стали настоящими легендами «бандитского Петербурга».

В конце 90-х их дороги разошлись, а в начале 2000-х они окончательно рассорились. Причиной стало как раз то преступление, в котором Глущенко обвиняют сегодня.

Вячеслав Шевченко. Фото: www.compromat.ru

19 лет назад, 23 марта 2004 года, на частной вилле у города Пафос на Кипре были обнаружены тела двух мужчин и женщины. Погибших быстро идентифицировали. Один из них был опознан как депутат Государственной Думы РФ II созыва от ЛДПР Вячеслав Шевченко. Вторым мужчиной оказался деловой партнер экс-депутата и его сосед Юрий Зорин. Женщину опознали как помощницу и переводчицу Шевченко Валентину Третьякову.

Сразу после того, как тела были опознаны, Сергей Шевченко (младший брат погибшего) заявил, что заказчиком убийства является Михаил Глущенко. 30 марта Куйбышевский суд Петербурга выдал ордер на его арест. В то время Глущенко уже обретался в Испании, поэтому арестовать его удалось лишь в 2009 году.

В начале 90-х братья Шевченко владели многими активами в Петербурге. В созданную ими бизнес-группу «Норд» входили: суперпрестижные в те времена клубы-казино «Голливудские ночи» и «Голден долз», рестораны и кондитерские (знаменитые питерские бренды) «Метрополь» и «Север», мебельная фабрика «Ладога», лидер распространения печатных СМИ в Петербурге «Метропресс» и многое другое. Позже Глущенко будет утверждать, что БГ «Норд» создавалась при непосредственном его участии, а прибыль делилась на троих.

— Братья Шевченко считались авторитетами «тамбовского» ОПС еще с 1991 года, — утверждает бывший сотрудник петербургского Управления по борьбе с организованной преступностью Алексей Иванцов. — По нашей информации, к «тамбовским» братьев привел именно Глущенко. Шевченко-старший в начале 80-х входил в руководство ленинградского спортивного общества «Спартак». А Глущенко в то же время был ведущим тренером по боксу в «Трудовых резервах». Встречались на разных совещаниях, где и познакомились. А когда Шевченко открыл в 1991 году свой первый клуб в гостинице «Пулковская», тот стал штаб-квартирой тогда еще «тамбовской преступной группировки». Из которой и выросло «тамбовское» ОПС.

Михаил Глущенко. Фото: politika-v-rashke.ru

В 1995 году Вячеслав Шевченко, Михаил Глущенко и еще один видный «тамбовец» Михаил Монастырский избираются в Государственную Думу II созыва от ЛДПР.

И преступный мир РФ понял, что появилась новая криминальная империя, которая не просто ворочает миллионами долларов, но и тесно связана с властными структурами. И хотя из этой троицы самым младшим был Глущенко (Шевченко родился в 1953-м, Монастырский в 1945-м, Глущенко в 1957-м), именно он «организовал» это депутатство.

— Парни пошли в Госдуму за статусом и неприкосновенностью, — рассказывал мне в 2020 году адвокат Михаила Глущенко — Александр Афанасьев. — Мне Миша [Глущенко] рассказывал, как это произошло. Они же туда вчетвером шли: кроме тех троих, еще Кирилл Садчиков пытался депутатом стать.

Глущенко, который в 1994 году купил себе удостоверение помощника Жириновского за 25 тысяч долларов и даже пару раз встречался с ним, говорил, что сперва тот назвал цену в 250 тысяч за мандат. Миша деньги собрал, утрамбовал в большой дипломат и поехал в Москву. Там пришел в офис ЛДПР и просто вывалил деньги перед лидером партии на стол. Как мне рассказывал Глущенко, Жириновский даже обалдел от такого. Потом, правда, что-то там поменялось и за эти деньги можно было купить только три мандата, так что Садчиков депутатом не стал. Да и те, кто прошел, депутатами только числились. И в партии Жириновского, и в Думе все знали, что они как были бандитами, так ими и остались. Так что и отношение к ним было соответствующим.

20 ноября 1998 года была убита лидер партии «Демократическая Россия» Галина Старовойтова. Правоохранительные органы одной из приоритетных версий заказного убийства назвали политическую деятельность.

А главным политическим оппонентом Старовойтовой был Владимир Жириновский. Но никаких обвинений ему не предъявлялось. Хотя ЛДПР в качестве возможного фигуранта громкого убийства называли постоянно.

Галина Старовойтова. Фото: Роман Денисов / ИТАР-ТАСС

В конце 2002 года ФСБ отчиталась об аресте организаторов и исполнителей убийства Старовойтовой. Организатором был признан бывший прапорщик ГРУ, директор охранного предприятия «Благоверный князь Александр Невский» Юрий Колчин. От него ниточка потянулась к Глущенко, с которым Колчина многое связывало. В частности, некоторое время он был водителем Глущенко, а некоторые фирмы, в которых учредителями значились Колчин или Глущенко, были зарегистрированы по одному и тому же адресу.

Первоначально Колчин не называл Глущенко в качестве заказчика. Однако цепочка: ЛДПР как противник Старовойтовой — Глущенко, бандит из Петербурга — убийство Старовойтовой в Петербурге прослеживалась очень четко. Но задать вопросы экс-депутату правоохранительные органы не смогли: тот уехал в Испанию и возвращаться не собирался. Хотя это и обернулось для него серьезными финансовыми потерями.

— У нас поговаривали, что, когда Миша Хохол слинял за рубеж, Шевченко-старший посчитал, что платить ему долю в общем бизнесе не имеет смысла, — рассказал бывший бригадир «тамбовского» ОПС Алексей К. (фамилия известна редакции). — Обратиться к Сергеичу (так в ОПС называли Барсукова) как к третейскому судье Глущенко не мог. В Испании он с Малышевым связался (Александр Малышев, бывший лидер «малышевского» ОПС, «малышевцы» в начале 90-х были главными противниками «тамбовских». — М. Л.), что-то они там такое вместе замутили, что Барсукову не понравилось. Так что Сергеич на сторону Шевченко встал. Ну а Миша Хохол ничего лучше не придумал, как заказать бывшего партнера. После того убийства Барсуков вообще был очень зол на Мишу. Хотя в начале 90-х лучшими корешами были.

В Россию Глущенко попытался вернуться уже после ареста Барсукова — в августе 2007 года. В 2009-м он приехал менять паспорт, видимо, забыв, что в 2004 году Куйбышевский суд Петербурга выдал ордер на его арест, и этот ордер не был отменен. В паспортном столе его и повязали.

Первоначально Глущенко предъявили обвинение лишь в вымогательстве нескольких млн долларов у братьев Шевченко. 1 марта 2012 года Куйбышевский суд Петербурга приговорил его к 8 годам лишения свободы.

А потом заговорил Колчин, который к тому времени отсидел 10 лет из 20 и стал задумываться об УДО (условно-досрочное освобождение).

Колчин дал официальные показания, что заказ на убийство Старовойтовой исходил именно от Глущенко. 8 ноября 2013 года экс-депутату было предъявлено обвинение в соучастии в организации убийства Старовойтовой.

Весной 2014 года Глущенко признал себя виновным и заключил досудебное соглашение, суть которого хотя официально и не звучала, но стала известна довольно быстро: в обмен на смягчение приговора он называет заказчиком убийства Старовойтовой Владимира Барсукова.

Перед заседанием Октябрьского суда Петербурга в конце августа 2015 года (при заключении досудебного соглашения судебное следствие проводится в облегченном режиме и занимает всего один день) Глущенко хвастался сокамернику, что уже через несколько часов будет сидеть в шезлонге на Лазурном Берегу. Однако суд приговорил его к 17 годам лишения свободы. Из суда бывшего авторитета увозила скорая.

Приступить к судебному следствию по делу о тройном убийстве на Кипре правоохранительные органы не могли довольно долго. Глущенко всячески затягивал начало процесса: то требовал перевести все материалы дела на испанский язык, то «сильно болел», то еще что-нибудь. Особенно судебные органы потрясли заявления обвиняемого в том, что никакой он не Михаил Глущенко, а самый натуральный «бог обмана» из скандинавской мифологии Локки, а потому требует немедленно его освободить на том основании, что божественные сущности не могут быть подсудны земному суду.

Последней попыткой не дать состояться судебному следствию стало ходатайство о прекращении производства по делу за истечением срока давности. Теоретически это могло сработать: по 105-й статье УК РФ (убийство) срок давности 15 лет. Однако суд обратил внимание Глущенко на то, что по статьям, по которым может быть назначена высшая мера наказания, срок давности определяется судом непосредственно на слушании.

12 января нынешнего года суд отказался закрыть дело и назначил дату отбора присяжных.

И вот ровно через 19 лет после убийства все препоны к началу судебного следствия сняты, Приморский суд Петербурга приступит к рассмотрению дела по существу.

СПРАВКА

Александр Яковлевич Афанасьев учился в ЛГУ в одной группе с Владимиром Путиным. В адвокатуре с 1975 года. Считался одним из опытнейших адвокатов Петербурга. Защищал игорного короля Северо-Запада Михаила Мирилашвили (Миша Кутаисский) в деле об убийстве похитителей Мирилашвили-старшего. Долгое время был адвокатом Михаила Глущенко. Умер после тяжелой болезни в феврале 2021 года.

Кирилл Иванович Садчиков, президент страховой компании «Вирилис», член совета директоров «Ленагротранс», учредитель Международного гуманитарного института, совладелец десятка фирм. Был одним из бригадиров «тамбовского» ОПС. Застрелен киллерами 15 ноября 2001 года в ресторане «Сёгун». Убийство до сих пор считается не раскрытым.

Максим Леонов

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