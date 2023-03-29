Кубики льда убирают отечность, а шарики – покраснение: как с помощью криотерапии сделать кожу моложе

Ответные реакции организма на охлаждение могут быть полезны для улучшения внешнего вида лица. По этому принципу работают традиционные методы криотерапии, в которых газообразный азот стимулирует подтяжку кожи. Но есть и другие средства достижения таких же результатов благодаря воздействию холода.

Как сделать криотерапию, не обращаясь в клиники и спа-салоны? В домашних условиях уменьшить отечность и снять покраснения с припухлостью можно следующими криогенными способами.

Ледяные шарики

Необходимо взять два пластиковых шарика, наполнить их водой и положить в морозильную камеру для заморозки.

Процедура выполняется следующим образом: медленными и аккуратными движениями шарики катаются по поверхности лица с остановкой хода на проблемных областях. К примеру, особое внимание обращается на места вокруг глаз, воспалительных зонах и участках с акне.

Данный метод помогает снять покраснение и успокоить кожу.

Кубики льда

Пожалуй, самый простой способ применения криотерапии. Необходимо завернуть кубики льда в мягкую марлю и двигать их от низа подбородка к щекам, далее ушам и зоне лба. Выполняется процедура 5-10 мин.

Результатом станет уменьшение отечности за счет лимфодренажа.

Ледяной ролик

Удобный способ улучшить состояние кожи лица за счет низких температур – катание льда роликом. Хотя многие отмечают недолговечность эффекта, сам результат в виде снятия поверхностного воспаления оправдывает процедуру.

Катать ролик желательно снизу вверх, избегая натягивания кожи. Уменьшить отечность и припухлость поможет также охват области груди и шеи.

Чтобы добиться наилучших результатов при использовании ролика, нужно оставить его в морозильной камере на пару часов до начала сеанса.

Криогенные продукты для ухода за кожей

Существуют также специальные охлаждающие средства в виде сывороток и масок для уменьшения отечности. Они содержат кофеин, имитирующий те же воздействия охлаждающих устройств и приспособлений со льдом.

Стоит попробовать и охлаждающую маску с содержанием ментола. Данный ингредиент часто используется в уходе за кожей в рамках сеансов криотерапии.

Кофеин с ментолом способствуют сужению сосудов, уменьшает покраснения и снимает отеки. Однако важно учитывать, что эти продукты покажут наиболее заметные результаты в случае сильно расширенных кровеносных сосудов.

Заключение

Криотерапия и домашние средства криогенного воздействия на кожу могут обеспечить ряд оздоровляющих и улучшающих внешний вид эффектов, но также стоит помнить о недостатках подобных методов.

Минусы заключаются в рисках обморожения и повреждения капилляров, которым потребуется время на восстановление. По мере того как происходит охлаждение, кожа будет обретать розовый цвет на фоне опухания. Так проявляется реакция на стресс, но она проходит.

Если сеансы будут соответствовать ожиданиям, то может возникнуть мысль о регулярном применении криотерапии. Однако слишком частого обращения к этим методам следует избегать. Помимо этого, криотерапия противопоказана людям с розацеа.