 

55-летняя Джулия Робертс появилась на публике с новой прической

29.03.2023, 18:35, Разное
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Голливудская актриса Джулия Робертс стала гостьей выставки Chopard Watches and Wonders в Женеве, на которой ежегодно представляют лучшие новинки часового искусства. Впервые за много лет звезда изменила своей фирменной прическе. На мероприятии Робертс продемонстрировала новую стрижку с объемной челкой.

Для своего выхода актриса выбрала классический костюм тройку белого цвета. Поклонники звезды уже оценили ее новый образ в комментариях под публикацией в социальных сетях.

Классная стрижка, Джулия.

Тебе очень идет челка.

О, какая красотка, — написали пользователи.

Джулия Робертс – фото из соцсетей

Гостьей мероприятия Chopard Джулия стала неслучайно. На прошлой неделе звезда “Красотки” была выбрана глобальным амбассадором швейцарского бренда ювелирных изделий и часов. Актриса снялась в новой кампании Chopard под названием “Любовь к кино”. Это цифровой сериал из 12-ти частей, созданный режиссером Джеймсом Греем. На одном из кадров Робертс позирует в серьгах из белого золота в форме сердец из коллекции Chopard Haute Joaillerie с 88 бриллиантами общим весом более 28 карат.

Напомним, в ноябре прошлого года детям Джулии Робертс и Дэниэла Модера — двойняшкам Хэйзел и Финнеасу — исполнилось по 18 лет. Знаменательную дату звездная мама отметила в своих социальных сетях, опубликовав редкий архивный снимок, на котором ее чада запечатлены еще малышами. В разделе комментариев счастливую маму и ее близнецов поздравили как знаменитые коллеги, так и преданные поклонники.

Джулия Робертс в рекламной кампании ChopardДжулия Робертс фото из соцсетей


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