“Он ужасный человек”: Мэтт Деймон о конфликте с Джимми Киммелом

Похоже, Мэтт Деймон не планирует мириться с американским телеведущим Джимми Киммелом, с которым конфликтует уже не первый год. На премьере своего нового фильма “Воздух” (который, к слову, они сняли вместе с Беном Аффлеком) актер едко подшучивал над Киммелом на ковровой дорожке, а затем и вовсе сообщил журналистам, что считает телезвезду “ужасным человеком”, когда те спросили, собираются ли эти двое зарыть, наконец, топор войны.

Нет и еще раз нет, – отрезал Деймон.- Он никчемный. Зачем мне вообще это делать? Киммел — ужасный человек. Он явно плохой человек.

Мэтт Деймон

Когда Джимми появился на мероприятии, Деймон во всеуслышанье выкрикнул, ссылаясь на обидную шутку ведущего в свой адрес:

Эй! Я бы с удовольствием сфотографировался с тобой, но у нас закончилось эфирное время!

Сам же Киммел уже успел прокомментировать нападки Деймона в диалоге с изданием ET.

Слушайте, я не знаю, кто это был, но да, я слышал его. Он был громким, – сказал Киммел, притворившись, что не узнал голос голливудского недруга.

Вражда Мэтта Деймона и Джимми Киммела берет начало в далеком 2006 году. Тогда актер стал гостем авторского ток-шоу ведущего, и в эфире Киммел решил протестировать новую шутку: он резко прервал диалог с Мэттом, объяснив этот шаг отсутствием времени. Деймон, в свою очередь, юмор не оценил.

У нас было плохое шоу… Гости были плохими, и я чувствовал себя довольно скверно в конце программы, – признался Киммел NPR в 2013 году.

Коллега и лучший друг Деймона Бен Аффлек, выступивший режиссером фильма “Воздух”, тоже пришел на минувшую премьеру. На ковровой дорожке его поддержала возлюбленная Дженнифер Лопес.

О выходе фильма “Воздух” стало известно в феврале. А в ноябре прошлого года Аффлек и Деймон решили основать собственную кинокомпанию, которую назвали Artists Equity. В 2023-м продюсерский центр планирует выпустить сразу три фильма, и свежая лента как раз входит в их число.

Джимми Киммел