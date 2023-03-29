Скандалы: Охота на криптобиржи в США продолжается

Новой жертвой стал Binance

Американские регуляторы продолжают охотиться на криптобиржи и их основателей. В этот раз под прицел попал самый крупный и известный игрок рынка — Binance. В понедельник, 27 марта, Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала в суд на криптобиржу Binance и ее гендиректора Чанпэна Чжао. Их обвиняют в регулярном нарушении законодательства страны из-за торговли незарегистрированными деривативами.

Согласно заявлениям CFTC, руководство Binance не смогло должным образом контролировать деятельность биржи и предприняло шаги, нарушающие законы США. Так, по данным агентства, топ-менеджеры Binance советовали американским клиентам использовать VPN для сокрытия своего местоположения, а также призывали «VIP-клиентов» со связями в США (часто институциональные участники рынка) открывать учетные записи на имя подставных компаний.

В иске также утверждается, что Binance торговала на собственной платформе через около 300 «домашних счетов», прямо или косвенно принадлежащих Чжао. Предположительно, эти счета были освобождены от политики биржи в отношении «инсайдерской торговли».

Инвесторы пристально следят за развитием событий вокруг судебного процесса CFTC против Binance и ее руководства. Аналитики, в свою очередь, предупреждают о возможном расширении пропасти между зарубежными биржами и американским крипторынком.

На этом фоне биткоин упал на 3,9%, до 26 722 долларов, токен Binance BNB — примерно на 3,5%, до 315,7 доллара. Альткоины также демонстрируют снижение: Cardano потерял 3,1% стоимости, Polygon — 4,4%, Solana — 5%.

Это не первый раз, когда Binance попадает в поле зрения регуляторов. Проверки деятельности криптобиржи с 2021 года ведут Налоговое управление США и федеральные прокуроры. Они подозревают площадку в несоблюдении обязательств по борьбе с отмыванием денег. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) также выясняет, торговали ли на Binance активами, которые по стандартам регулятора считаются ценными бумагами.

Рамки дозволенного сужаются

В США за регулирование криптовалютного рынка отвечают два ведомства. CFTC осуществляет надзор за фьючерсами, опционами и другими производными инструментами, включая контракты на основе биткоина. SEC регулирует любые рынки, где обращаются ценные бумаги.

Первое криптодело SEC возбудила десять лет назад. Всего за период с 2013 по 2017 год комиссия инициировала лишь шесть разбирательств в криптосегменте. Индустрия, как правило, отмахивалась от этих случаев как от единичных, настаивая при этом на том, что большая часть криптоактивов не подпадает под определение ценной бумаги и не нуждается в регистрации.

С назначением председателя SEC Гэри Генслера в апреле 2021 года регулятор взял курс на ужесточение контроля за криптосферой. CFTC и Министерство юстиции США не отставали.

В прошлом году на сектор обрушился шквал гражданских и уголовных обвинений. По данным Cornerstone Research, в 2022 году было инициировано в общей сложности 30 разбирательств, связанных с криптовалютами и криптобиржами. Это на 50% больше, чем в 2021-м. Одним из самых громких разбирательств стало дело обанкротившейся FTX и ее главы Сэма Бэнкмана-Фрида.

Давление продолжало возрастать. В январе 2023-го SEC подала в суд на криптобиржу Gemini и торговую фирму Genesis из-за запущенной ими программы, которая позволяла пользователям получать проценты от сдачи в аренду своих токенов, утверждая, что этот продукт является незарегистрированной ценной бумагой.

Месяцем позже регулятор оштрафовал торговую площадку Kraken на 30 миллионов долларов в рамках урегулирования аналогичных обвинений. Биржа не признала и не опровергла эти обвинения. Также в начале февраля SEC предупредила компанию Paxos о возможном принудительном иске в отношении токена Binance USD (BUSD).

Мартовский криптокошмар

Март 2023 года запомнится американскому крипторынку надолго. Первое потрясение пришлось на начало месяца. Всего за несколько дней в США лопнули сразу два дружественных к криптовалютам банка — Silvergate и Signature.

Еще несколько значимых для индустрии событий произошло на прошлой неделе. 22 марта стало известно, что SEC подала в суд на криптопредпринимателя Джастина Сана за предполагаемое манипулирование рынком и обвинила ряд знаменитостей, включая Линдси Лохан и Джейка Пола, в продвижении токенов Sun без пометок о рекламе. На следующий день появились новости о том, что комиссия тщательно изучает деятельность крупнейшей криптоплатформы США Coinbase, а также популярного «децентрализованного» приложения для торговли токенами Sushi.

«Натиск регулирующих органов уже приобрел эпический масштаб. Дальше репрессии будут только усиливаться. Они (регуляторы. — Прим. ред.) не стали нападать на самых крупных игроков на раннем этапе, вместо этого они сначала сосредоточились на «низко висящих фруктах». Теперь же фокус сместился на крупных игроков — это серьезный сдвиг», — комментирует экс-глава управления SEC по надзору за соблюдением законов в интернете Джон Рид Старк.

Тем временем в США многие криптокомпании перешли к реализации плана Б. Он заключается в открытии офисов или переносе операций за границу, в более благоприятные для криптовалютного рынка места, такие как Дубай или некоторые европейские страны.

Марина Стрельникова

Оригинал материала: “Компания”