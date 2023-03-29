Мнение: О настоящей роли Путина во всём происходящем… А вы не знали?

Должен сразу предупредить, этот срыв покровов понравится не всем. У некоторых так и вовсе вызовет огромную боль в нежных местах. Но #правда — не #доллар, чтобы нравится всем. И скрывать её бессмысленно: всё равно шила в мешке не утаишь. Разве что «под кат» засунуть можно.

К слову, о долларе тоже пойдёт речь. И тоже под катом.

Вот один график, который объясняет очень многое.



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Это индекс «силы доллара» #США по отношению к валютам развивающихся (голубая линия) и развитых (чёрная линия) стран. Сейчас она в среднем очень высока. По отношению к валютам развивающихся стран доллар уже давно вышел на рекорд — что вполне понятно: у таких экономик перманентная девальвация входит в джентльменский набор экономической политики. Но вот усиление доллара к валютам развитых стран (напомню: чёрная линия) – это уже результат стратегического усиления финансовой системы США.

А что на него повлияло?

Пик силы доллара пришёлся на период перед вторжением в Ирак. Тогдашняя военная #победа обернулась настоящей финансовой катастрофой для валюты сверхдержавы: из Штатов начал уходить арабский капитал. Кроме того, после победы над Саддамом Хусейном, внезапно быстрой, мир перестал видеть опасность и нуждаться в благословенной силе Америки. Блок #НАТО, если кто забыл, тогда переживал экзистенциальный #кризис, а Европа активно сокращала военные расходы.

И тут вдруг российский президент Владимир #Путин выступил со своей «Мюнхенской речью», обозначившей воинственные притязания России. А через год с небольшим началась «Война 08-08-08», подтвердившее рождение новой силы. И «зонтик» США оказался вновь востребован. Далее всё слегка успокоилось, но лишь на время. В 2011 году — а это, между прочим, период самого острого долгового кризиса в Европе со времён Второй мировой — американская #валюта максимально ослабла (не только в смысле курса, но и по доле в расчётах и другим показателям) по отношению к остальным конкурентам. Так шло, пока… в 2014 году не случился #крымнаш. После которого доллар вновь получил стимул к росту.

Когда «украинский кризис» более-менее стабилизировался, американская валюта вновь стала сдавать позиции, достигнув локального дна в 2021 году. И снова некое решение Владимира Путина придало ей сил. Не очень надолго, ибо тут, вероятно, сказался двойственный эффект американских санкций, заставивших многих «автократов» задуматься, там ли они хранят #резервы. Но сейчас, на фоне угроз ядрён-батоном, доллар опять начинает усиливаться ввиду роста потребности в американской защите. И снова приближается к рекорду силы.

Один раз — случайность, два — совпадение, но… три, четыре и пять?

Так вот, значит, зачем Америке так нужен Владимир Путин?

Интересно, а сам он понимает, какую роль играет на самом деле во всём происходящем?

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