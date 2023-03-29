“Несчастные дети!”: бабка Пугачева вынесла из дома на руках двух новорожденных младенцев

Максим Галкин* (признан в России иноагентом) и Алла Пугачева вместе с детьми живут в Израиле уже год. Из-за своих критических высказываний они постоянно оказываются в центре скандалов. Устав от постоянного потока негатива и критики муж Пугачевой решил наконец поговорить о чем-то хорошем.

Комик опубликовал в своем аккаунте фото, на котором еще 65-летняя Алла Пугачева стоит с новорожденными младенцами на руках. Сначала снимок шокировал публику. Некоторые подумали, что в семье Пугачевой и Галкина* снова прибавление.

Однако потом выяснилось, что это их дети несколько лет назад. На одном фото Пугачева держит Лизу, на другом Гарри.

“Во какие были бутусы! Любимки. Сейчас уже взрослые почти. Листайте”, – написал Максим Галкин*.

Фото вызвало новую волну противоречий и всколыхнуло в обществе обсуждение темы позднего материнства. Россияне до сих пор неоднозначно относятся к тому, что Пугачева стала матерью будучи бабушкой.

“Счастливая Алла Борисовна, умные и очаровательные дети и очень талантливый Вы. Можно часами смотреть на Вас. Такая доброта, ласка, теплота связывает Вас. Просто долгих лет жизни Вам, замечательные родители”, “Неужели мы из себя не выбьем, глядя на эту бабушку, восхвалять материнство? Несчастные дети! Имея такую маму и восприятие окружающих своих сверстников, плеваться хочется. Жалко растущих детей, им жить в этом мире”; “Да дети ничем не обделены – ни вниманием, ни любовью, ничем! Жалейте лучше сирот при живых матерях при пьющих, ленивых, глупых, а здесь нужно только пожелать здоровья всем и счастья”, – написали поклонники.

* – признан по решению Минюста РФ иноагентом