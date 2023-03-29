 

Мнение: Пополнение

29.03.2023, 16:45, Разное
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История Алексея Москалева, сбежавшего около 5 утра в день оглашения приговора, получила неожиданное продолжение. В рядах его защитников – пополнение.

Герой России, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, Герой России, командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин и Герой России, директор ««Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов» Андрей Трошев «по поручению командовани и бойцов…» обратились к прокурору Тульской области.

Дословно:

— Мы считаем вынесенный Алексею Москалеву приговор несправедливым, особенно ввиду того, что его дочь Маша будет вынуждена расти в приюте. Мы считаем, что это большая трагедия для России и будущего нашей страны. Просим вас проверить законность данного приговора.

Кроме того, в письме – просьба допустить адвокатов «Лиги ветеранов…» к «данному делу»,  что бы защищать Алексея Москалева.

О скверной истории Алексея Москалева и его дочери рассказал еще в понедельник. Снова выложу эту программу.

Для тех,кому лениво смотреть,  небольшая цитата из программы:

«…достоверно известно, что 25 апреля 2022 года Алексея Москалева оштрафовали. А урок рисования, на котором Маша, со слов отца, нарисовала ставшим знаменитый рисунок, прошел накануне.

То есть 24 апреля.

Повторюсь, опять же со слов Алексея «на следующий день» он пришел в школу, откуда его и дочь увезли в полицию, а оттуда в суд.

Но 25 апреля 2022 года был понедельник.

А 24-го апреля соответственно – воскресенье. А по воскресеньям школы не работают.

И еще. Невольно возникает вопрос: если пацифистский рисунок Маши изъяли, если составили протокол, значит, рисунок должен был быть приобщен к материалам в качестве вещдока. Но рисунок как-то оказался дома у Москалевых.

4 мая 2022 года в ютуб была выложена новая видеозапись. На которой Алексей Москалев показывает рисунок дочери».

PS  К слову,риснуки Маши Москалевой, нарисованные в приюте:

Фотография Алексея Москалева отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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