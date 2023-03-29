Мнение: Крошечные квартиры — плохо или хорошо?

В комментариях часто пишут: вот, смотрите, объявление о продаже квартиры в 12 метров. Тут нельзя жить! Тут нельзя заводить детей! До чего довёл страну тлетворный капитализм!

Разумеется, 12 метров на человека — это мало. Квартир такой площади, правда, практически нет в продаже, это экзотика, интересная разве что журналистам. Вот студии в 18-36 метров уже строятся часто. Однако и студия в 26 метров (это средний размер студии по России) тоже маловаты для комфортной жизни.

Лично я полагаю, что нормально — это 120 квадратов на человека. Также нормально иметь зарплату в миллион рублей, новую машину представительского класса и творческую работу в 10 минутах ходьбы от дома, занимающую по 3-4 часа в день. Нормально иметь жену модельной внешности и восьмерых детей от неё. Нормально читать по одной умной книге в день (на языке оригинала) и питаться качественной едой от хорошего французского повара. Нормально заниматься спортом, выжимать от груди 130 килограмм и иметь чёткие кубики на прессе.

Маленькая проблема в том, что наши желания иногда расходятся с нашими возможностями. Поэтому выбирать между студией в 26 метров и пятикомнатной квартирой в 240 метров приходится нечасто. У тех, кто покупает такие студии, выбор другой: или купить студию в 26 метров, или жить в коммуналке, или даже жить в одной квартире с родителями жены. Согласитесь, при таких раскладах студия выглядит уже неплохим вариантом.

В раннем СССР, кстати, борьба против деревни постепенно снизила средний метраж на человека с 8 метров в 1919 до 5 метров в 1940. Потом в ходе войны враг разрушил ещё 1 метр (стало 4 на человека), потом за несколько лет страна постепенно снова вернулась к 5 метрам. Таким образом, при Сталине в современной студии на 26 метров жили бы в среднем 5 человек. А «в среднем» означает, что в одной квартире жила бы семья из двух человек, а в другой — две-три семьи на 10-12 человек в общей сложности. Для полноты картины добавлю, что и в соседней Финляндии, которая была когда-то частью нашей Империи, и в прочих загнивающих капстранах народ жил в разы просторнее.

После смерти Сталина стало лучше. Хрущёв возобновил практику строительства жилья для народа, Брежнев с Горбачёвым продолжили, так что на момент распада СССР на одного человека приходилось уже примерно 15 метров площади, то есть примерно вдвое меньше, чем сейчас. Однако даже при Горбачёве, когда от совсем уж жуткой тесноты удалось уйти, возможность свободно купить студию, пусть даже совсем маленькую, была бы для многих настоящим счастьем.

Чтобы лучше понять, почему, давайте для начала посмотрим на поезда. Одним из самых дешёвых способов добраться из точки А в точку Б является плацкарт. Более дорогой вариант — купе на четверых, в котором на каждого пассажира приходится примерно по одному квадратному метру. СВ, купе на двоих, считается уже дорогим, так как там на пассажира приходится почти два квадрата. Вагоны классом выше уже роскошь, про их существование большинство даже не знает. Представляете, в таких вагонах может быть аж шесть квадратов на человека, причём с туалетом и душевой кабинкой прямо в купе!

Аналогичным образом дела обстоят в самолётах. За билет высшего класса, который стоит так дорого, что его могут позволить себе разве что арабские шейхи, пассажирам выделяют смехотворно крошечный отсек. С автомобилями не лучше. Задняя часть салона роллс-ройса — это метра два-три площади и потолок столь низкий, что его можно сидя коснуться рукой.

Тут некоторые возразят: дескать, пассажирам открыт весь мир — всегда можно выйти на улицу, потянуть руки в стороны, вдохнуть воздух полной грудью. Однако, простите, из квартиры тоже можно выйти на улицу, причём всяко уж легче, чем из стоящего в пробке автомобиля или из самолёта с поездом. При этом маленькое купе — роскошь, а куда как большая по размерам студия — ужас-ужас какая теснота…

Разгадка в том, что для человека важны не столько площадь — одной задницей на два кресла всё равно одновременно не сядешь — сколько личное пространство. Купе поезда, где можно запереться и читать книгу, воспринимается как просторное. Огромное пространство в коммуналке, в которой надо протискиваться мимо пьяных соседей и занимать очередь в ванную, воспринимается как невыносимая клетка. Потому что в купе мы можем отгородиться от неприятных нам людей, а в коммуналке они назойливо лезут в нашу личную жизнь. Отсюда, кстати, вытекает и главный минус многих маленьких студий — плохая звукоизоляция. Минус нейтрализуется заказом специальных берушей типа тех, которые носят музыканты в оркестрах, но большая часть людей про эту хитрость не знает.

Так вот, в СССР студии были для многих мечтой, так как отдельная жилплощадь была тогда, мягко говоря, не у всех. Некоторые жили в коммуналках. Некоторые, что ещё хуже, жили со своим или с чужими родственниками: с родителями супруга, например, а иногда ещё и с чужой бабушкой или дедушкой. Даже если квартирное сообщество состояло из хороших людей, пытавшихся уважать друг друга, совместное проживание посторонних зачастую оборачивалось пыткой.

Да, были способы решить проблему — уехать, например, из родного города в какую-нибудь неустроенную даль, куда народ заманивали раздачей квартир. Но эти способы подходили не всем, так что в Ленинграде, например, на момент распада СССР в коммуналках прозябал миллион человек, плюс ещё куча народу страдала в «отдельных» квартирах, которые по факту были коммуналками для родственников.

Некоторые полагают, будто советская коммуналка — это что-то типа современного хостела. Отнюдь нет. Современный хостел — довольно уютное место, так как там соблюдается главное правило жилья — есть возможность отгородиться от нежелательного контингента. Администратор хостела следит за порядком и выселяет неудобных соседей, а если вдруг не выселяет, то вы можете сами переселиться в соседний хостел. Советская коммуналка была страшна именно системой прописки, которая укореняла людей на одном месте. И если у вас с соседом возникали разногласия, вам оставалось только страдать.

Теоретически уютным местом могут быть и комната в студенческом общежитии, и палата в пионерлагере, и казарма в военной части, и даже камера в тюрьме. Но это только если у вас хорошие отношения с соседями. А если нет, то невозможность отгородиться от неприятных людей делает пребывание в общем помещении неуютным.

Повторюсь, я считаю, что каждый россиянин достоин как минимум 100 квадратных метров. Если возмущённый студиями коммунист готов платить ипотеку за трёшку для незнакомого ему студента, который желает съехать от родителей, я только за. Но если коммунист хочет, чтобы за трёшку для этого студента платил кто-нибудь другой, я буду всё же настаивать на соблюдении принципа «каждому — по труду». На рождаемость ссылаться не надо — при Сталине на одного россиянина приходилось по 5 квадратов, однако рождаемость не падала до нуля. Голод, индустриализация, коллективизация, урбанизация, прочие карательные изгибы социалистического строя рождаемость действительно снижали: как мы недавно обсуждали на примере Японии, без коммунистов Россия могла бы иметь сейчас население в 400 млн человек. Но от количества комнат рождаемость напрямую не зависит, это миф.

В общем, студия — хорошая альтернатива коммуналке, благо ипотечный платёж в 10-15 тысяч рублей работающему человеку вполне доступен, и благо с годами инфляция быстро снижает ипотечный платёж до совсем уж смешных величин. При этом студия — не приговор. Сегодня у тебя студия, а через 5-10 лет поднакопил денег и купил квартиру нормальной площади. Или, как вариант, живёшь расслабленно и довольствуешься студией — смотря какие у кого жизненные установки. Да, теоретически можно хлопнуть кулаком по столу и запретить строить студии вовсе. Однако безденежные студенты не начнут после этого переселяться в просторные квартиры. Опыт стран, в которых такие запреты действуют, показывает, что тогда студенты останутся жить с родителями, с перспективой привыкнуть и остаться великовозрастными детьми навсегда.

Благоглупости вообще плохо работают в реальной жизни — закон «сделать всем хорошо» ни к чему хорошему на практике не приведёт. Известны другие способы повысить доступность жилья: запретить ипотеку, например, или хотя бы резко поднять по ней процент. Однако такие решения тоже имеют свои побочки и, что более важно, народ бы горячо против реальных решений возражал. А если так, государству достаточно воздерживаться от совсем уж больших ошибок типа введения льготной ипотеки — тогда ситуация останется удовлетворительной и будет с годами постепенно улучшаться.

Теперь же, когда мы всё это обсудили, шокирующие цифры. Средняя площадь квартиры в новостройке составила в прошлом году 47 метров. Студии — относительно небольшой сегмент от строящегося в России жилья, а студии меньше 18 метров занимают совсем уж крошечную долю рынка. Эпоха, когда россияне вынуждены были жить друг у друга на головах, осталась позади: сейчас на одного россиянина приходится в среднем в два-три раза больше площади, чем в позднем СССР, и примерно в пять-шесть раз больше площади, чем в сталинские времена.