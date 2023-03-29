Непунктуальность и другие привычки, которые не красят женщину и могут даже оттолкнуть

Идеальных людей не существует. Однако в каждой женщине заложены природные качества, которые привлекают внимание окружающих людей. Если представительница прекрасного пола идет против своей природы, то это неизбежно отталкивает от нее не только ухажеров, но и друзей, и даже близких родственников. Давайте же узнаем, какие вредные привычки не красят женщину.

Непунктуальность

Уж сколько придумано шуток и рассказано историй о том, что 10 минут для женщины – это на самом деле полчаса. Опаздывая на деловую встречу или свидание, дама вызывает чувство недоверия со стороны человека, который ее ожидает.

Причина женских опозданий заключается в общей безответственности и неорганизованности. Даже если барышня заведет будильник на 2-3 часа раньше обычного и сразу начнет собираться, то все равно не сможет прийти вовремя.

Привычка поучать

У всех женщин есть одна врожденная потребность – заботиться об окружающих. Это отголоски материнского инстинкта: женщина стремится наставить на верный путь тех, кто плохо подготовлен к жизни в суровом мире.

Нередко стремление поучать переходит все границы – молодая девушка начинает критиковать людей, которые старше нее по возрасту и статусу. Для многих успешных личностей непрошеный совет является источником раздражения.

Болтливость

Беспечная девочка, которая болтает без умолку и не дает высказываться окружающим, может казаться милой лишь до того, пока не вырастет. Окружающие прощают ей бестактность из-за нее незрелости.

Если привычка болтать сохраняется у взрослой женщины, то с ней крайне тяжело вести диалог. Люди, как правило, не любят лишь слушать – им также требуется выговориться или вставить свои замечания.

Игра в жертву

Находиться рядом с нытиками не любит никто, ведь их пессимизм и отрицательные мысли заражают, словно опасный вирус. Среди женщин очень часто встречаются особы, которые только и делают, что жалуются на жизнь.

В своих бедах такие личности будут винить вторую половинку, друзей, родственников, начальство, да хоть вселенскую несправедливость, только не себя самих. Никто ведь не станет жалеть человека, который сам виноват в своих ошибках.

Откладывание неприятного на потом

Справедливости ради стоит отметить, что этим грешат и многие мужчины, однако среди женщин также находятся личности, которые откладывают визит к стоматологу или генеральную уборку на самый последний момент.

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В обществе ценятся в первую очередь те люди, которые умеют вовремя подключить силу воли и сделать что-то через “не хочу”. Впрочем, такой барышне проще “включить ребенка”, чем начать начать делать то, что может подождать.

Постоянные диеты

В желании похудеть нужно знать меру. Женщины очень часто не видят разницы между поддержанием организма в тонусе и его изматыванием постоянными недоеданиями.

От того, что женщина слишком часто сидит на диете, ухудшается не только ее здоровье, но и характер. Нехватка нутриентов проводит к физической слабости, что провоцирует подавленность и даже приводит к депрессии.

Экономия на себе

Разница между разумными тратами и привычкой отказывать себе во всем тонка, как лезвие ножа. Экономя на товарах первой необходимости, женщина развивает в себе навязчивую идею ограничить себя еще в чем-нибудь.

Нетрудно догадаться, что употребление некачественной пищи приводит к заболеваниям внутренних органов, а покупка дешевой одежды и обуви негативно сказывается на внешнем виде.

Вредные привычки

В современном мире стало модно вести здоровый образ жизни. Женщинам этого правила следует придерживаться особенно, ведь регулярные занятия спортом и правильное питание позволяют дольше сохранить цветущую внешность.

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Тем не менее многие девушки считают, что они выглядят круто, если курят сигареты или пьют красное вино. Со временем вредные привычки приводят к ухудшению внешности: меняется цвет лица, разрушается зубная эмаль, ломаются ногти.

Неухоженный внешний вид

Нередко женщина уделяет внимание своей внешности лишь от случая к случаю. Такие дамы считают, что нет смысла выглядеть привлекательно в повседневной жизни. К мастеру маникюра или парикмахеру они записываются перед праздником.

А ведь наплевательское отношение к себе приводит к падению самооценки женщины. Она видит вокруг красивых конкуренток, из-за чего ухудшается настроение, уменьшается продуктивность и развивается раздражительность.

Привычка спорить

Женственность – это умение проявлять мягкость, не утрачивая собственного достоинства. Привычка спорить обезображивает красавицу и отталкивает от нее окружающих людей.

Умение вовремя замолчать, выслушать и согласиться с собеседником крайне ценится в современном обществе. Уже даже мужчину за такое поведение никто не признает слабохарактерным, а женщину так и вовсе будут носить на руках.

Склонность к преувеличениям

Когда представительница прекрасного пола раздувает из мухи слона, это выглядит весьма комично. Однако если она делает это на постоянной основе, то неизбежно раздражает окружающих людей.

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Проблемы во взаимоотношениях начинаются тогда, когда женщина преувеличивает те проблемы, в которых попросту не разбирается. Вместо этого стоит просто сконцентрироваться на решении задачи или попросить помощи у окружающих.

Нарушение обещаний

“Пообещала – сделала, а если нет, значит, просто передумала” – для многих женщин это девиз по жизни. Дамы считают, что только мужчина должен быть верен своему слову, а их следует снисходительно прощать.

На самом деле каждое невыполненное обещание портит впечатление о женщине. Ведь если она такая непостоянная, то это значит, что на нее нельзя положиться. Доверия к таким людям нет и быть не может.

Неумение принимать комплименты

Обычно такое поведение свойственно девушкам с заниженной самооценкой. Вместо того чтобы поблагодарить человека за добрые слова, они приведут тысячу аргументов, чтобы опровергнуть сказанное.

Такая привычка не просто лишает женщину привлекательности, но и напрочь отбивает желание говорить ей комплименты. А потом она еще обижается на то, что любимый человек не похвалил новый наряд или прическу.

Чрезмерная откровенность

Нередко среди женщин можно встретить особ, которые напрочь лишены чувства стыда. Они могут рассказать малознакомой подруге или коллеге все подробности своей интимной жизни и даже не покраснеют.

Всем известна фраза, что в женщине должна быть загадка. Если красавица на первом свидании раскрывает перед потенциальным партнером всю свою душу, то неудивительно, что потом ему становится с ней просто неинтересно.

Привычка распускать сплетни

О том, что женщины любят обсуждать людей за спиной, знают все. Это связано с их потребностью почувствовать собственную значимость. Самый простой способ повысить самооценку – принизить достижения других людей.

От взрослого человека ждут проявления тактичности. Он должен знать, на какие темы можно разговаривать, а какие лучше не поднимать. Люди понимают, что если женщина распускает слухи, то в скором времени объектом обсуждения станут они.

Привычка влюбляться

Зачастую женщины слишком рано влюбляются, из-за чего потом рыдают в подушку, когда очередной негодяй разобьет им сердце. Уж лучше бы они подольше сохраняла равнодушие к потенциальному партнеру, чтобы проверить его.

Влюбчивая женщина может стать объектом для слухов в коллективе. Сегодня она гуляет с одним мужчиной, а завтра ее довозит до работы совершенно другой парень – все это хороший повод, дабы распустить сплетни.