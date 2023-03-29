Скандалы: Схватка российских миллиардеров

Зачем Дерипаска щелкнул по носу Вексельберга

Конфликт акционеров крупнейшей в мире российской алюминиевой компании — РУСАЛ — вышел на новый уровень. Олег Дерипаска отказал второму акционеру — Виктору Вексельбергу, в предоставлении важной корпоративной информации, связанной с приобретением непрофильных активов.

Акционеры РУСАЛа 27 марта на внеочередном собрании отклонили требование Sual Partners долларового миллиардера Виктора Вексельберга о доступе к материалам по сделке РУСАЛа с американской компанией Braidy Industries и покупке акций энергохолдинга «РусГидро». За этой формулировкой собрания акционеров скрывается жесткий конфликт между двумя российскими олигархами — Олегом Дерипаской и Виктором Вексельбергом, которые являются акционерами РУСАЛа.

Справка: в состав акционеров крупнейшего в мире производителя алюминия входят En+ с долей 56,88% (холдинг с запутанной схемой владения акционерным капиталом, но подконтролен Дерипаске), Sual Partners с долей 25,52% (подконтролен Вексельбергу) Еще 17,60% ценных бумаг в свободном обращении. Основатели объединенной компании — Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и швейцарская Glencore.

Акционер алюминиевого гиганта в лице Sual Partners запрашивал доступ к сделке, заключенной в 2019 году с американской компанией Braidy Industries. Также Sual интересуется приобретением миноритарного пакета акций «РусГидро» в 2021 году (с последующим увеличением этого пакета до 9%, что обошлось компании компании в 454 миллиона долларов).

Незадолго перед предстоящим собранием Sual Partners предложил мажоритарному акционеру алюминиевой компании, то есть En+, проголосовать за предоставление доступа к документам о потенциально убыточных, по оценкам компании Sual , сделках РУСАЛа.

Как сообщали РИА Новости, предложения Sual были изложены в письме гендиректора компании Олега Фомичева, которое было направлено главе «Эн+» Владимиру Кирюхину еще 28 февраля.

В этом письме отмечается, что на данный момент в РУСАЛе нет «ясной картины принятия корпоративных решений». А «инвестиция в пакет акций «РусГидро» является непрофильной для «Русала». Инвестиции в Braidy в Sual вовсе называют плачевными: финансовые потери в сумме десятков миллионов долларов.

Мажоритарный акционер РУСАЛа решил отказать в просьбе Sual Partners и совет директоров алюминиевого гиганта подготовил циркуляр, в котором не рекомендовал акционерам предоставить Sual Partners доступ к запрашиваемым документам.

Sual Partners отреагировал на это так: «Заявления совета директоров компании о предполагаемом голосовании EN+ до рассылки материалов к собранию акционерам РУСАЛа вызывают недоумение как с точки зрения мотивации совета директоров и соответствия этих заявлений полномочиям, имеющимся у членов совета директоров, так и с точки зрения позиции мажоритарного акционера компании».

Недоумение и предупреждение Sual Partners (читай — Виктора Вексельберга) Олега Дерипаску не впечатлило. И на вчерашнем собрании акционеров (в собрании приняли участие владельцы 90,85% акций РУСАЛа) структура Виктора Вексельберга проиграла. За предоставление информации о сделках с «РусГидро» и Braidy проголосовали 28,85% участников собрания, против — подавляющее большинство (61,9%).

Конфликт олигархов на этом, надо полагать, не закончится. Sual настаивает — эти сделки могли нанести РУСАЛу существенный ущерб, исчисляемый суммой в десятки миллионов долларов.

«При попустительстве En+, которая, судя по результатам голосования, проголосовала против предложений «СУАЛ Партнерс», совет директоров и менеджмент ОК «Русал» смогут, по всей видимости, и дальше управлять компанией по своему усмотрению, не руководствуясь ни ее потенциальной выгодой, ни интересами акционеров, ни общепринятыми стандартами открытости и транспарентности, которые должны быть нормой для публичной компании. Позиция En+ в этой ситуации вызывает недоумение и разочарование. «СУАЛ Партнерс» оставляет за собой право продолжить добиваться возмещения принесенного ОК «Русал» убытка всеми законными способами», — прокомментировала «Новым Известиям» представитель Sual Partners Александра Терентьева.

Директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков отмечает, что «схватка» акционеров крупнейшего российского предприятия пока протекает в рамках корпоративного права. И в текущей ситуации вряд ли что-то можно усмотреть сверх тех событий, которые есть на данный момент.

«Да, Sual делает некие предположения о наличии ущерба для РУСАЛа. И позиции Sual Partners, учитывая то, что En+ — мажоритарий, в некоторой степени ограничены. В принципе, это нормальная практика с точки зрения миноритарного акционера требовать те или иные документы, сомневаться в действиях менеджмента», — говорит Ярослав Кабаков и считает, что в моменте существенных последствий для РУСАЛа не будет.

Эксперт также напоминает, что от пакета акций «РусГидро» в свое время избавился производитель титана «ВСМПО-Ависма». И вполне вероятно, что в рамках этой сделки существовали какие-то дополнительные договоренности. Вероятно, именно поэтому РУСАЛ в целом и Дерипаска в частности так активно сопротивляются в раскрытии данной сделки.

Еще один собеседник из числа инвестиционных аналитиков, пожелавший остаться неназванным, считает, что Олег Дерипаска, у которого с 2014 года из-за санкций началась если не черная, то серая полоса в бизнесе, мог принять решение войти в ПАО «РусГидро» ради дивидендов.

Собеседник полагает, что можно поставить знак равенства между сделками Дерипаски по вхождению в «Норникель» и «РусГидро». В обеих компаниях, вероятно, г-н Дерипаска рассчитывал на щедрые дивиденды.

Напомним, РУСАЛ, как один из акционеров компании «Норильский Никель» (доля 26%) много лет открыто конфликтует с Владимиром Потаниным (его доля 36% акций) из-за размера дивидендов.

И «Новые Известия» сообщали — о чем с 2008 года спорят Потанин и Дерипаска. Суть в том, что РУСАЛ во главе с Дерипаской не желал менять дивидендную политику «Норникеля». А все потому, что по дивидендной формуле, которая действовала до 1 января 2023 года, на выплаты акционерам предусматривалось 60% EBITDA.

Владимир Потанин всегда выступал против данной формулы. Он настаивает, что миллиардные доходы «Норникеля» могут и должны идти на реализацию инвестиционной программы, развитие регионов, на реновацию жилищного фонда Норильска… Иначе будущего у промышленного гиганта и его работников просто не будет.

Сейчас конфликт бизнесменов по инициативе Дерипаски дошел до суда в Лондоне.

Кстати, истец, решивший спорить с Потаниным в Великобритании, выступает в роли миноритария (сам Дерипаска и РУСАЛ на протяжении всего многолетнего конфликта с Потаниным обвиняют Норникель в нарушении своих прав, как миноритарии). При этом Норникель платит акционерам рекордные для российского рынка дивиденды. А вот сам РУСАЛ в аналогичной ситуации демонстрирует куда более жесткое отношение к своим «младшим» партнерам.

Получается, что сегодня Виктор Вексельберг тоже может подать в суд на РУСАЛ в тот же самый Лондонский суд, где г-н Дерипаска отстаивает свои права в качестве миноритария Норникеля.

«Воевать с Потаниным или Вексельбергом — какая разница для Дерипаски? Юристам просто больше работы. А свою цель — получать дивиденды с большим количеством нолей из бизнес структур, способных генерить прибыль — Дерипаска, можно предположить, менять не намерен. К тому же через «РусГидро» Дерипаске легче выходить на электрогенерирующие мощности, которые нужны для производства алюминия. В любом случае громкие конфликты акционеров РУСАЛа, Норникеля в ближайшее время не закончатся — делить «кормовую базу» всем российским олигархам становится все сложней, — резюмировал собеседник.

Стоит добавить, что ранее инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал» Сергей Суверов выразил удивление по поводу желания РУСАЛа судиться с российскими коллегами именно во враждебно настроенном к России Лондоне.

В конфликте с Sual Partners камнем преткновения стали сомнительные с точки зрения Sual контракты РУСАЛа с американскими компаниями, суть которых Дерипаска раскрывать перед миноритариями отказывается. Судя по сообщениям СМИ, в последнее время большинство громких инфоповодов с участием миллиардера связаны почему-то именно с заграницей (помимо суда в Лондоне Олег Дерипаска, сообщали СМИ, мог задействовать экс-агента ФБР Чарльза Макгонигала для слежки за Потаниным). Какая-то просто удивительная тяга к заокеанским партнерам на фоне последних геополитических событий.

Екатерина Максимова

Оригинал материала: “Новые Известия”